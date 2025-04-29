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    首頁　>　社會

    士林區農會理事長葉文忠涉假買賣或贈送農地增會員 士檢起訴

    2025/04/29 14:36

    〔記者張文川／台北報導〕台北市士林地區農會理事長葉文忠，涉嫌以假買賣、假贈與農地的方式，利用人頭增加農會會員，士林地檢署今年2月發動搜索約談，今日偵結依刑法之偽造文書罪嫌，起訴葉文忠，13名親友和人頭獲緩起訴。

    檢警調同時追查葉男等人是否涉及農會賄選罪，但檢察官偵查後認為，由於葉男虛偽買賣、贈與農地的時間，都介於2020年至2024年間，與今年舉辦的本屆農會選舉，相隔逾半年，難以認定與本屆農會選舉有關，查無涉嫌違反農會法賄選罪的具體事實，此部分予以簽結。

    士檢起訴書指出，依照「基層農會會員資格審查及認定辦法」規定，自有農業用地的面積未達0.1公頃，連同承租其他農地面積合計達0.2公頃以上，並經公證人公證租約後，實際從事農業生產者，可取得佃農身分，以此申請加入當地農會。

    檢調查出，葉文忠於擔任士林區理事長期間，自2020年7月至2024年7月，涉將自己名下的農地，以虛偽的買賣或贈與方式，移轉登記於13名沒有農民身分的親友或人頭的名下，使其加入農會會員，擴大自己可以掌控的會員人數。

    士檢起訴認定葉男涉犯使公務員登載不實罪，事證明確，今偵結全案，將葉男提起公訴；至於13名親友人頭，犯後皆已坦承犯行，深表悔悟，考量犯罪情節尚屬輕微，皆予緩起訴處分1年，各支付公庫2萬到10萬元處分金，並須完成法治教育各4小時。

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