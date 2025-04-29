自稱聯合國維安軍官索5萬請假費需代墊 台痴情女險被騙

台南市警六分局員警與銀行行員勸王姓女子不要被網路上的假愛情交友模式詐騙了。（圖：民眾提供）

2025/04/29 13:40

〔記者王俊忠／台南報導〕4月28日上午9點許，台南市1名王姓女子在網路上認識自稱是聯合國維安部隊軍官的網友，對方稱欲請假到台灣與王女相見，但需王女代墊台幣5萬元請假費，王女竟聽從對方指示要到銀行臨櫃匯款，行員機警察覺有異、通報市警六分局員警到場，員警到場發現此為典型的愛情交友詐騙手法，積極向王女分析說明後，王女才驚覺遭詐騙並取消匯款。

同時間，另1名傅姓男子從今年1月起收到1封自稱是某銀行行員的簡訊，加入該簡訊提供的LINE好友，並經歹徒指示再加入投資APP後，陸續遭詐騙共計80萬元台幣；詐騙集團又食髓知味欲指示被害人繼續以面交方式、交付100萬台幣時，始驚覺有異、報警，並於4月28日上午10點許，配合市警六分局大林派出所員警埋伏、查獲1名以觀光名義來台的馬來西亞籍取款車手。

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南市警六分局長劉全福表示，上述2案，分局員警接獲報案後均及時採取最積極作為，在第一時間守住民眾的血汗錢及緝獲相關犯嫌，值得肯定。而打詐是政府當前重中之重的工作，呼籲市民朋友，如果有發現周遭可疑詐騙訊息及相關不法人、事、物，或疑似ATM提領車手或面交車手，請勇於向警察機關檢舉，撥打報案專線110、反詐騙專線165，共同打擊不法犯罪、維護社會治安，保護鄉親們的財產安全。

警方逮捕出面要領取一百萬元現金的馬來西亞籍取款車手。（圖：民眾提供）

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