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    屏東成功阻詐355萬元 獲得獎金5萬元縣民現身說法

    成功阻詐355萬元，獲得獎金5萬元的民眾現身說法。（記者葉永騫攝）

    成功阻詐355萬元，獲得獎金5萬元的民眾現身說法。（記者葉永騫攝）

    2025/04/29 13:25

    〔記者葉永騫／屏東報導〕警政署推出「百斬計畫獎5萬」，號召全民檢舉詐騙車手，成功逮獲可獲得5萬元獎勵金，屏東縣民小張4月17日在屏東市公園東路檢舉面交車手，警方當場逮捕到馬來西亞籍車手，阻詐355萬元，小張說，他很單純希望詐騙的人能被警方捉到，並沒有想會獲得到獎金。

    詐騙集團猖獗，為了避免民眾不斷的受害，屏東縣警局深入社區進行詐騙宣導，逐步獲得成果，4月17日屏東民眾小張在屏東市公園東路與民享路口的超商前面，發現有一名男子帶著一個背包及手提袋，行為像車手，而且戴耳機通話不斷、左顧右盼，並於公園東路段不斷的徒步徘徊，他立即撥打電話報警，屏東警分局民和派出所獲報，當場查獲馬來西亞籍詐欺車手，並查扣新台幣355萬元，成功阻詐。

    阻詐英雄小張今天現身說明，當初會報案就是因為看到詐騙的案件相當多，希望能協助警方抓到這些詐騙集團，而這名車手行跡可疑，為了確認他沒有看錯，報案後他還返回現場查看，就看到警方逮捕到車手，覺得欣慰。

    屏東縣警局長戴台㨗表示，打詐工作單靠警方的力量成效有限，需要全體國民的參與，才能有效防杜詐騙的囂張氣焰，只要發現有可疑人士在ATM提款機前提領大量現金時，就要馬上撥打110報案，經警方成功拘提或逮捕車手到案，即可獲頒檢舉獎金。

    遭到詐騙的被害人說，她是在臉書看到投資訊息，加入社群後認識詐團成員，並下載投資app，並準備面交新台幣355萬元購買虛擬貨幣，沒想到差一點被騙，感謝警方防詐，才能避免損失。

    馬來西亞籍詐騙車手面交時被警方逮捕。（屏東警分局提供）

    馬來西亞籍詐騙車手面交時被警方逮捕。（屏東警分局提供）

    屏東縣警局長戴台㨗表示，防詐需要全民協助。（記者葉永騫攝）

    屏東縣警局長戴台㨗表示，防詐需要全民協助。（記者葉永騫攝）

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