殘暴手段曝光！詐團黑吃黑 幹部凌虐車手奪命棄屍

黃姓死者將51條黃金放置指定地點，卻被吳姓主嫌策畫的假搶劫真黑吃黑計畫，將他凌虐致死。（雲林地檢署提供）

2025/04/29 13:47

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣詐欺集團一線車手37歲黃男取回市值460萬元51條金條，20歲吳姓幹部欲佔為己用，設計一套假搶劫戲碼想黑吃黑卻被識破，竟全數卸責給黃男，再依照詐團指示將黃男帶至台西鄉一處工寮凌虐致死，屍體丟棄至台西夢幻沙灘旁道路。地檢署今（29）日偵查終結，將涉案10人依傷害致死、詐欺等罪嫌提起公訴。

雲林縣台西分局去年12月24日晚間10點接獲19歲丁男報案，聲稱黃男在夢幻沙灘抓毛蟹不幸溺斃橫屍路旁，警方到場後發現遺體多處毆打痕跡，認為死因不單純，通知丁男到案說明，經深入追查才知黃男疑似財務問題遭多人凌虐致死。連夜報請雲林地檢署指揮，由檢察官周甫學與警方成立專案小組，25日凌晨陸續拘提涉案人員，更在上午10點在桃園機場拘提欲逃離的吳姓主嫌。

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檢警抽絲剝繭查出，吳男為投資詐騙集團幹部，主要負責調度車手面交取款等工作，因接獲上層指示有「大單面交」，與17歲王姓少年表達「拚錢」（黑吃黑）意願，計畫詐騙吳姓菜商從台灣銀行虎尾分行保管箱提領出51條黃金（50條1兩、1條100公克），待一線車手黃男將黃金放至指定地點後，由擔任二線車手監控的王姓少年指派埋伏的楊、林男假冒警察，喝令「警察！不要動」後強行奪取黃男後背包。

不過兩人發現背包內並無黃金，遂丟棄背包，並回報王姓少年，眼見計畫失敗，吳男為掩飾其犯行，向上誣指整起「假搶劫、黑吃黑」計畫係由黃男策畫。詐團上層指示「要處理」，吳男就通知丁男至虎尾與死者、王姓少年及姓名不詳三線車手會面。從黃男處得知金條確切位置，吳男等人取得金條後，帶黃男等人至台西一處魚塭工寮。

吳男發現，原本51條金條短少了3條，認為黃私吞，找來8名手下刑求，以束帶捆綁黃男，令其下跪、半蹲及以身體做拱橋體將改造手槍槍管塞入黃男口中，眾人再持鋁棒、徒手毆打，後來又在車上找到1條金塊，吳將49條的黃金送台中交給詐團上層，並將與丟失金條無關的「三線車手」釋放。凌虐期間更以手機直播回報給上層表達處置過程，更要求黃男簽本票以填補金條遺失。

經長達10小時凌虐，且黃男被迫簽下本票後，決定釋放黃男，但其已無法站立，全身癱軟昏迷，吳男等人先後以拖鞋摑其臉頰、潑水等試圖喚醒他，無效後更取安非他命讓他吞下、施以CPR，但黃身軀冰冷、無呼吸心跳，遂命丁男將遺體棄置在夢幻沙灘，再「假報案」通知救護人員。

雲林地檢署表示，全案將10人涉犯組織犯罪、遺棄屍體、傷害、詐欺、強盜及槍爆彈藥等罪嫌起訴，此案屬國民法官案件，將由檢察官與國民法官專組檢察官就起訴細節進行研析；另2名少年則移送少年法庭審理。

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黃姓死者取款的51條黃金，吳姓主嫌發現短少3條，將他凌虐致死。（雲林地檢署提供）

吳姓主嫌策畫的假搶劫真黑吃黑計畫，將黃姓死者凌虐致死，手段殘忍。（雲林地檢署提供）

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