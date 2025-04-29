為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    殘暴手段曝光！詐團黑吃黑 幹部凌虐車手奪命棄屍

    黃姓死者將51條黃金放置指定地點，卻被吳姓主嫌策畫的假搶劫真黑吃黑計畫，將他凌虐致死。（雲林地檢署提供）

    黃姓死者將51條黃金放置指定地點，卻被吳姓主嫌策畫的假搶劫真黑吃黑計畫，將他凌虐致死。（雲林地檢署提供）

    2025/04/29 13:47

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣詐欺集團一線車手37歲黃男取回市值460萬元51條金條，20歲吳姓幹部欲佔為己用，設計一套假搶劫戲碼想黑吃黑卻被識破，竟全數卸責給黃男，再依照詐團指示將黃男帶至台西鄉一處工寮凌虐致死，屍體丟棄至台西夢幻沙灘旁道路。地檢署今（29）日偵查終結，將涉案10人依傷害致死、詐欺等罪嫌提起公訴。

    雲林縣台西分局去年12月24日晚間10點接獲19歲丁男報案，聲稱黃男在夢幻沙灘抓毛蟹不幸溺斃橫屍路旁，警方到場後發現遺體多處毆打痕跡，認為死因不單純，通知丁男到案說明，經深入追查才知黃男疑似財務問題遭多人凌虐致死。連夜報請雲林地檢署指揮，由檢察官周甫學與警方成立專案小組，25日凌晨陸續拘提涉案人員，更在上午10點在桃園機場拘提欲逃離的吳姓主嫌。

    檢警抽絲剝繭查出，吳男為投資詐騙集團幹部，主要負責調度車手面交取款等工作，因接獲上層指示有「大單面交」，與17歲王姓少年表達「拚錢」（黑吃黑）意願，計畫詐騙吳姓菜商從台灣銀行虎尾分行保管箱提領出51條黃金（50條1兩、1條100公克），待一線車手黃男將黃金放至指定地點後，由擔任二線車手監控的王姓少年指派埋伏的楊、林男假冒警察，喝令「警察！不要動」後強行奪取黃男後背包。

    不過兩人發現背包內並無黃金，遂丟棄背包，並回報王姓少年，眼見計畫失敗，吳男為掩飾其犯行，向上誣指整起「假搶劫、黑吃黑」計畫係由黃男策畫。詐團上層指示「要處理」，吳男就通知丁男至虎尾與死者、王姓少年及姓名不詳三線車手會面。從黃男處得知金條確切位置，吳男等人取得金條後，帶黃男等人至台西一處魚塭工寮。

    吳男發現，原本51條金條短少了3條，認為黃私吞，找來8名手下刑求，以束帶捆綁黃男，令其下跪、半蹲及以身體做拱橋體將改造手槍槍管塞入黃男口中，眾人再持鋁棒、徒手毆打，後來又在車上找到1條金塊，吳將49條的黃金送台中交給詐團上層，並將與丟失金條無關的「三線車手」釋放。凌虐期間更以手機直播回報給上層表達處置過程，更要求黃男簽本票以填補金條遺失。

    經長達10小時凌虐，且黃男被迫簽下本票後，決定釋放黃男，但其已無法站立，全身癱軟昏迷，吳男等人先後以拖鞋摑其臉頰、潑水等試圖喚醒他，無效後更取安非他命讓他吞下、施以CPR，但黃身軀冰冷、無呼吸心跳，遂命丁男將遺體棄置在夢幻沙灘，再「假報案」通知救護人員。

    雲林地檢署表示，全案將10人涉犯組織犯罪、遺棄屍體、傷害、詐欺、強盜及槍爆彈藥等罪嫌起訴，此案屬國民法官案件，將由檢察官與國民法官專組檢察官就起訴細節進行研析；另2名少年則移送少年法庭審理。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    黃姓死者取款的51條黃金，吳姓主嫌發現短少3條，將他凌虐致死。（雲林地檢署提供）

    黃姓死者取款的51條黃金，吳姓主嫌發現短少3條，將他凌虐致死。（雲林地檢署提供）

    吳姓主嫌策畫的假搶劫真黑吃黑計畫，將黃姓死者凌虐致死，手段殘忍。（雲林地檢署提供）

    吳姓主嫌策畫的假搶劫真黑吃黑計畫，將黃姓死者凌虐致死，手段殘忍。（雲林地檢署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播