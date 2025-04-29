為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    膽大包天！竹縣大楓樹伯公神尊2個月兩度遭破壞 信眾氣炸

    新竹縣橫山鄉沙坑村一座大楓樹福德祠，今（29）日晨被人發現，石造的土地公和土地婆神尊、香爐都遭到毀損掉落地上，大理石案桌也龜裂。（張姓村民提供）

    新竹縣橫山鄉沙坑村一座大楓樹福德祠，今（29）日晨被人發現，石造的土地公和土地婆神尊、香爐都遭到毀損掉落地上，大理石案桌也龜裂。（張姓村民提供）

    2025/04/29 13:06

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣橫山鄉沙坑村一座大楓樹福德祠，今（29）日晨被人發現，石造的土地公和土地婆神尊、香爐都遭到毀損掉落地上，大理石案桌也龜裂，信眾指這已是兩個月來第二次破壞了，痛批宵小實在無法無天，連神明都敢欺負！警方獲報已到場採證追查中。

    沙坑村張姓居民說，今天上午居民們一如往常到大楓樹福德祠上香，赫見石造的神尊、香爐被人毀損掉落地上，案桌也被擊破，現場一片混亂，嚇得趕緊報案。

    當地信眾們痛罵宵小實在大膽，上月10日伯公神尊被敲，天公爐也被毀損，尚未重新安爐，沒想到今早又被破壞，懷疑可能是吸毒份子或求明牌的人所為，不怕神明懲罰，希望警方儘快協助揪出行為人，不要再讓福德祠一再遭受破壞。

    張姓居民表示，大楓樹福德祠歷史悠久，約莫1988年遷建，是沙坑村民的重要宗教信仰。

    新竹縣橫山鄉沙坑村一座大楓樹福德祠，今（29）日晨被人發現，石造的土地公和土地婆神尊、香爐都遭到毀損掉落地上，大理石案桌也龜裂。（張姓村民提供）

    新竹縣橫山鄉沙坑村一座大楓樹福德祠，今（29）日晨被人發現，石造的土地公和土地婆神尊、香爐都遭到毀損掉落地上，大理石案桌也龜裂。（張姓村民提供）

    新竹縣橫山鄉沙坑村一座大楓樹福德祠，今（29）日晨被人發現，石造的土地公和土地婆神尊、香爐都遭到毀損掉落地上，大理石案桌也龜裂。（張姓村民提供）

    新竹縣橫山鄉沙坑村一座大楓樹福德祠，今（29）日晨被人發現，石造的土地公和土地婆神尊、香爐都遭到毀損掉落地上，大理石案桌也龜裂。（張姓村民提供）

    新竹縣橫山鄉沙坑村一座大楓樹福德祠，今（29）日晨被人發現，石造的土地公和土地婆神尊、香爐都遭到毀損掉落地上，大理石案桌也龜裂。（張姓村民提供）

    新竹縣橫山鄉沙坑村一座大楓樹福德祠，今（29）日晨被人發現，石造的土地公和土地婆神尊、香爐都遭到毀損掉落地上，大理石案桌也龜裂。（張姓村民提供）

    大楓樹福德祠的天公爐上月也遭人破壞尚未重新安爐。（張姓村民提供）

    大楓樹福德祠的天公爐上月也遭人破壞尚未重新安爐。（張姓村民提供）

    福德祠的大理石案桌也龜裂。（張姓村民提供）

    福德祠的大理石案桌也龜裂。（張姓村民提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播