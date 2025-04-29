膽大包天！竹縣大楓樹伯公神尊2個月兩度遭破壞 信眾氣炸

新竹縣橫山鄉沙坑村一座大楓樹福德祠，今（29）日晨被人發現，石造的土地公和土地婆神尊、香爐都遭到毀損掉落地上，大理石案桌也龜裂。（張姓村民提供）

2025/04/29 13:06

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣橫山鄉沙坑村一座大楓樹福德祠，今（29）日晨被人發現，石造的土地公和土地婆神尊、香爐都遭到毀損掉落地上，大理石案桌也龜裂，信眾指這已是兩個月來第二次破壞了，痛批宵小實在無法無天，連神明都敢欺負！警方獲報已到場採證追查中。

沙坑村張姓居民說，今天上午居民們一如往常到大楓樹福德祠上香，赫見石造的神尊、香爐被人毀損掉落地上，案桌也被擊破，現場一片混亂，嚇得趕緊報案。

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當地信眾們痛罵宵小實在大膽，上月10日伯公神尊被敲，天公爐也被毀損，尚未重新安爐，沒想到今早又被破壞，懷疑可能是吸毒份子或求明牌的人所為，不怕神明懲罰，希望警方儘快協助揪出行為人，不要再讓福德祠一再遭受破壞。

張姓居民表示，大楓樹福德祠歷史悠久，約莫1988年遷建，是沙坑村民的重要宗教信仰。

新竹縣橫山鄉沙坑村一座大楓樹福德祠，今（29）日晨被人發現，石造的土地公和土地婆神尊、香爐都遭到毀損掉落地上，大理石案桌也龜裂。（張姓村民提供）

新竹縣橫山鄉沙坑村一座大楓樹福德祠，今（29）日晨被人發現，石造的土地公和土地婆神尊、香爐都遭到毀損掉落地上，大理石案桌也龜裂。（張姓村民提供）

新竹縣橫山鄉沙坑村一座大楓樹福德祠，今（29）日晨被人發現，石造的土地公和土地婆神尊、香爐都遭到毀損掉落地上，大理石案桌也龜裂。（張姓村民提供）

大楓樹福德祠的天公爐上月也遭人破壞尚未重新安爐。（張姓村民提供）

福德祠的大理石案桌也龜裂。（張姓村民提供）

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