魂斷異鄉！越南籍男大生國道開小貨車慘遭聯結車撞斃

越籍男大生國道開小貨車慘遭聯結車撞斃，貨車被撞得稀爛。（國道警方提供）

2025/04/29 11:55

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣某大學二年級阮姓越南籍男學生，今天（29日）清晨駕小貨車行經國道1號彰化路段時，不明原因停於外側車道，不料慘遭後方聯結車追撞，小貨車被撞成稀爛，阮男被救出送醫，仍因傷重宣告不治，其就讀學校與在越南的母親連繫時，阮母當場痛哭說，不敢相信獨子就這麼魂斷台灣，她將盡快來台處理兒子後事。

國道三隊調查，26歲的阮男今天清晨4點多開小貨車行經國道1號南下198公里時，不明原因停於外側車道，慘遭後方1輛聯結車追撞，小貨車噴飛到內側車道，整輛車被撞得幾乎粉碎，阮男受困車內。

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彰化縣消防局據報派員趕往現場，經動用破壞器材撬開車體，將阮男救出火速送彰化秀傳醫院搶救，仍在清晨5點多因傷重宣告不治。遺體轉送至彰化殯儀館。

阮男母親在台的友人說，她與阮男母親連繫時，其母當場痛哭不敢相信，阮男之前就曾來台灣工作過，後來因為很喜歡台灣，就再度來台念書、工作。

由於阮男目前是彰化縣某大學二年級學生，校方得知消息後派員趕往殯儀館。校方表示，他們第一時間與阮男在越南的母親取得聯繫，其母相當悲傷不敢置信獨子會魂斷台灣；阮男自己在校外租房子，平常放學後會去打工，有合法工作證，也有合法駕照，今天清晨為何會出現在高速公路，他們還要再了解。

越籍男大生國道開小貨車慘遭聯結車追撞，消防員破壞車體搶救。（國道警方提供）

越籍男大生國道開小貨車停在國道上，遭聯結車追撞，聯結車頭受損。（國道警方提供）

越籍男大生國道開小貨車慘遭聯結車追撞，消防員救出後送醫搶救仍宣告不治。（國道警方提供）

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