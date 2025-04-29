氣老公太寵小孩 台中人妻拿刀反鎖房內「大陣仗」驚動警消

台中市北屯區一棟大樓昨晚傳出夫妻吵架，驚動警消到場。（擷自Threads）

2025/04/29 12:57

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區一處社區大樓，28日晚間驚傳有女住戶持刀反鎖房間，警方與消防人員緊急到場破門救援，所幸女子無自殘行為，但因情緒失控仍送醫觀察，經查，該對夫妻因5歲兒子管教問題衍生口角，這起突發事件也讓該大樓首度出現警消如此「大陣仗」，引起不少住戶側目，所幸最後無人受傷，虛驚一場。

據了解，39歲卓姓女子與42歲游姓丈夫，因管教5歲兒子的方式產生嚴重爭執，卓女認為丈夫對孩子太過縱容，兩人過去就曾因理念不同而口角，昨晚再度爆發衝突，卓女情緒失控下手持水果刀進入房間反鎖，丈夫見狀擔心妻子安危，立即報案請求協助。

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第五分局四平派出所員警獲報後迅速到場，評估現場情勢後，在丈夫同意下，聯繫119消防人員破門而入，進入房間時，所幸未發現卓女有自傷或傷人情形，但其情緒仍相當激動，警方與消防人員耐心安撫後，為保險起見，由消防隊將卓女送醫，避免事態惡化，並依規定通報主管機關介入後續關懷處理。

警方提醒，家庭暴力不僅限於身體傷害，情緒失控、激烈爭執也會對家人造成心理影響，任何人若遭遇家庭暴力或發現可疑情事，請立即撥打110報案或113保護專線求助，警方將提供即時協助，並聯合社政單位啟動相關保護機制。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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