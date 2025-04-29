通緝犯駕BMW狂奔 台南警連開2槍先後逮2嫌

駕車拒檢逃逸的楊姓男通緝犯，於二十八日深夜被警方策動到案。（記者王俊忠翻攝）

2025/04/29 11:40

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警二分局員警昨（28）日晚間在安平區發現1輛白色轎車形跡可疑，員警上前攔檢，駕駛強盜通緝犯楊姓男子拒停、還加速駛離，員警一路尾隨到往安南區的觀海橋下橋處、嚇令停車未果，即朝車輪連開2槍，仍被楊嫌逃離。後來在安南區安中路6段發現該車，車內2男已逃逸，不久，警方在附近草叢查獲許男，並策動同車楊嫌到案。

28日晚間7點許，二分局南門派出所員警在安平區安億路與平豐路口發現27歲的楊姓通緝犯（台南地檢署發布通緝）駕駛1輛白色BMW轎車，員警趨前攔查，楊嫌拒絕停車、並加速駛離，騎機車的員警一路從安平區、北區尾隨至往安南區方向的觀海橋下橋處，恰遇路口紅燈停下，員警多次喝令楊嫌停車，楊嫌仍置之不理、繼續駕車往安南區安明路方向逃逸。

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員警為阻止楊嫌車子繼續逃竄、恐對其他人車造成危險，即大膽對楊嫌座車的左前輪與右後輪各開1槍，但楊嫌仍持續逃竄。

警方隨即通報線上警網攔截圍捕，後來約在晚間9點多於安南區安中路6段附近發現這輛白色BMW車，車上兩人已棄車逃逸，警方在附近搜尋、於棄車點旁草叢內發現1名24歲的許姓男子（白BMW車主）躲藏其中，即將許男與白車帶回查辦。

當晚11點許，警方策動楊姓通緝犯到案，全案訊後依妨害公務、公共危險罪嫌將楊、許兩嫌移送法辦；楊嫌通緝部分另移送台南地檢署歸案。

警方一路尾隨白色BMW轎車到往台南安南區的觀海橋下橋處，因BMW車仍拒停，員警對車輪連開二槍。（記者王俊忠翻攝）

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