為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    通緝犯駕BMW狂奔 台南警連開2槍先後逮2嫌

    駕車拒檢逃逸的楊姓男通緝犯，於二十八日深夜被警方策動到案。（記者王俊忠翻攝）

    駕車拒檢逃逸的楊姓男通緝犯，於二十八日深夜被警方策動到案。（記者王俊忠翻攝）

    2025/04/29 11:40

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警二分局員警昨（28）日晚間在安平區發現1輛白色轎車形跡可疑，員警上前攔檢，駕駛強盜通緝犯楊姓男子拒停、還加速駛離，員警一路尾隨到往安南區的觀海橋下橋處、嚇令停車未果，即朝車輪連開2槍，仍被楊嫌逃離。後來在安南區安中路6段發現該車，車內2男已逃逸，不久，警方在附近草叢查獲許男，並策動同車楊嫌到案。

    28日晚間7點許，二分局南門派出所員警在安平區安億路與平豐路口發現27歲的楊姓通緝犯（台南地檢署發布通緝）駕駛1輛白色BMW轎車，員警趨前攔查，楊嫌拒絕停車、並加速駛離，騎機車的員警一路從安平區、北區尾隨至往安南區方向的觀海橋下橋處，恰遇路口紅燈停下，員警多次喝令楊嫌停車，楊嫌仍置之不理、繼續駕車往安南區安明路方向逃逸。

    員警為阻止楊嫌車子繼續逃竄、恐對其他人車造成危險，即大膽對楊嫌座車的左前輪與右後輪各開1槍，但楊嫌仍持續逃竄。

    警方隨即通報線上警網攔截圍捕，後來約在晚間9點多於安南區安中路6段附近發現這輛白色BMW車，車上兩人已棄車逃逸，警方在附近搜尋、於棄車點旁草叢內發現1名24歲的許姓男子（白BMW車主）躲藏其中，即將許男與白車帶回查辦。

    當晚11點許，警方策動楊姓通緝犯到案，全案訊後依妨害公務、公共危險罪嫌將楊、許兩嫌移送法辦；楊嫌通緝部分另移送台南地檢署歸案。

    警方一路尾隨白色BMW轎車到往台南安南區的觀海橋下橋處，因BMW車仍拒停，員警對車輪連開二槍。（記者王俊忠翻攝）

    警方一路尾隨白色BMW轎車到往台南安南區的觀海橋下橋處，因BMW車仍拒停，員警對車輪連開二槍。（記者王俊忠翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播