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    彰市這路口每天重複上演違規逆向、切西瓜 網轟「彰化人不意外」

    彰化市公園路、東民街大批機車族、汽車族違規跨越雙黃線或逆向行駛，網轟「彰化人不意外」。（圖由民眾提供）

    彰化市公園路、東民街大批機車族、汽車族違規跨越雙黃線或逆向行駛，網轟「彰化人不意外」。（圖由民眾提供）

    2025/04/29 12:35

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市公園路、東民街口連日來有民眾拍到大批機車族、汽車族違規跨越雙黃線或逆向行駛，痛批「每天上演一樣的劇情」，且警方單位就在旁邊，卻不見員警前來取締；影片PO上網引發網友稱是彰化日常，更有人不留情轟擊稱「彰化人不意外」。

    拍攝影片的民眾指出，彰化市公園路、東民街每天都重複上演著一輛接一輛的機車、汽車跨越雙黃線「切西瓜」或逆向行駛，這個路口就在縣議會與警察局交通隊附近，卻不見有相關單位前來處理，是否因為沒有發生重大事故，因此沒有引起相關單位重視？

    民眾將影片PO上臉書，引發大批網友留言指出，警方如果缺業績，這裡蹲個3天就達標了；還有人說，東民街要往公園路的路口裝個科技執法，警察業績就有了。另有網友說，他很怕哪天在路上就被擊落，有這麼多「猴子」不守規矩，「彰化人不意外」。

    彰化警分局則表示，依據道路交通管理處罰條例第45條汽車駕駛人不依規定駛入來車道，處600元以上1800元以下罰鍰；警方已排勤務由員警在此取締交通違規，呼籲用路人遵守交通規則。

    彰化市公園路、東民街口連日大批機車族違規跨越雙黃線或逆向行駛，痛批警方不作為。（圖由民眾提供）

    彰化市公園路、東民街口連日大批機車族違規跨越雙黃線或逆向行駛，痛批警方不作為。（圖由民眾提供）

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