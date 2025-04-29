驚！全國人氣景點鹿港老街 公廁傳偷拍狼出沒

鹿港老街最重要的公廁，就位於公會堂的後方，鹿港鎮公所也貼出公告，提醒民眾使用女廁要提高警覺。（記者劉曉欣攝）

2025/04/29 11:39

〔記者劉曉欣／彰化報導〕去年全國景點王的鹿港老街，竟傳出有公廁偷拍狼出沒，有民眾上網貼文提醒遊客到鹿港公會堂後方上廁所要嚴防偷拍狼，據了解，偷拍狼去年11月被抓到，半年來仍多次鬼鬼祟祟出現在公廁附近。鹿港警分局表示，去年偷拍案已將26歲蔡男移送法辦，未來將會加強巡邏，也會請蔡男要約制行為。

有民眾在脆Threadsg上發文，鹿港去年11月傳出鹿港老街的公廁偷拍事件，偷拍男子被人發現躲在公會堂的女廁偷拍後馬上離開，後來被人發現手機就藏在女廁與無障礙廁所之間的高處通風孔，馬上就通知警察到場處理。沒想到，這名男子半年來又多次在公廁徘徊，令人擔心男子又想要犯案。

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民眾貼文指出，前幾天，朋友看到偷拍男子又趁機要溜進女廁，馬上就來通知他，偷拍狼發現自己的行蹤被發現，就隨即逃跑，他也馬上跑去警局通報，警方說會加強巡邏。

鹿港警分局表示，去年11年19日受理民眾報案，逮捕26歲蔡男犯嫌以手機偷拍女廁，依違反妨害性隱私及不實性影像案，移送彰化地檢署偵辦。

警方指出，日前也接獲民眾反應，在鹿港公會堂後方公廁有名男子行蹤鬼鬼祟祟，疑似要進女廁偷拍，但遭人發現就自行離去，未來將會加強巡邏。警方將在公會堂後方設有巡邏箱，如有發現可疑人士將加強盤查。

鹿港鎮公所表示，由於鹿港老街與中山路的公廁數量不多，公會堂後方的獨棟公廁採全天候對外開放，將會進行公廁安全檢查，針對民眾所指公廁隔間的通風孔，將會進行改善，至於女廁內可踩著就可看到隔壁的站立處，原是為了遮住廁所水箱所進行的裝飾，也會通盤進行檢討。

位於鹿港老街上的公會堂後方公廁，女廁與無障礙廁所之間的隔牆高處有通風孔，去年偷拍狼被發現躲在女廁，隨即就把手機藏在通風孔。（記者劉曉欣攝）

位於鹿港老街上的公會堂後方公廁，女廁與無障礙廁所之間的隔牆高處有通風孔，去年偷拍狼被發現躲在女廁，隨即就把手機藏在通風孔。（記者劉曉欣攝）

鹿港公會堂位於鹿港老街上，公會堂後方的公廁為全天候開放，遊客使用量非常大。（記者劉曉欣攝）

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