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    退警經營賽鴿用品社從中國引進動物用禁藥 判刑2年

    郭姓退警經營賽鴿用品社卻從中國引進動物用禁藥，被法院判刑2年。賽鴿示意照，與本新聞無關。（資料照）

    郭姓退警經營賽鴿用品社卻從中國引進動物用禁藥，被法院判刑2年。賽鴿示意照，與本新聞無關。（資料照）

    2025/04/29 11:21

    〔記者李立法／屏東報導〕曾擔任警察的郭姓男子退休後經營賽鴿用品社，卻從中國引進動物用禁藥，郭男被查獲送辦後，辯稱他訂購的是訓鴿籠，不知道寄來的是動物用禁藥，屏東地院認為有販賣動物用偽藥紀錄的郭男，犯後態度不佳，推諉卸責，依違反動物用藥品管理法，併處郭男2年徒刑，可上訴。

    郭男2年多前被檢警查獲分2次向中國賣家訂購2批未經行政院農業部動植物防疫檢疫署核准的動物用藥「鴿泰Belga Tai」、「Nifuramycin賽鴿專用抗生素」、「Gamba Tabs」等，數量有上百瓶、數十盒之多，以進口快遞貨運方式空運來台。

    郭男卻辯稱，他在網站購買的東西不是動物藥品，而是訓鴿籠，後來海關通知他去，才發現裡面是動物用藥品，他實際上沒有看過裡面的東西。檢方並不採信，偵辦後依違反動物用藥品管理法起訴郭男。

    屏東地院認為，曾擔任警察的郭男，多年前因販賣動物用偽藥，獲檢察官緩起訴處分，卻不知警惕，違法輸入動物用禁藥，犯後推諉卸責，否認犯行，實不足取，郭男犯動物用藥品管理法之輸入動物用禁藥罪，共2罪，各處有期徒刑1年8月，應執行有期徒刑2年。

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