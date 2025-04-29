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    我的錢你別管！台中賣菜嬤爆氣領400萬 眾人阻詐大作戰

    阿嬤兒子勸阻未果。（圖由警方提供）

    阿嬤兒子勸阻未果。（圖由警方提供）

    2025/04/29 11:04

    〔記者許國楨／台中報導〕「我的錢還要你管？給我用就對了啦！」台中市一名在市場賣菜的張姓阿嬤，近日到銀行解約定存提領400萬元，堅稱是為了買保險卻無法提供業務姓名、保單內容，行員察覺異狀通報警方，在銀行、家人與員警聯手苦勸30分鐘後，終於成功阻詐，讓阿嬤守住辛苦一輩子的血汗錢。

    經查，72歲張姓阿嬤是在西屯區市場賣菜的攤商，手上有一筆多年累積的定存，本月24日突然到銀行，堅持解約並提領400萬元，面對行員詢問用途，她一開始說是買人壽保單，但又說不出業務姓名及保單細節，接著又改口稱是要買房、買土地，前後矛盾的說辭，加上神情緊張、語氣結巴，讓行員警覺不對，當機立斷報警協助。

    第六分局協和派出所員警張祁邦、林育朋迅速到場，與行員、家屬一同展開一場「勸說攻防戰」，阿嬤一度情緒激動，怒喊「我的錢，我要怎麼用還要你們管嗎！」，甚至甩開兒子勸阻，面對阿嬤的堅持，警方耐心分析利害，告訴她若解約定存將喪失原有利息，並指出詐團常以「高額保單」、「高報酬投資」等名義誘騙長者提領巨款。

    過程中，警方更分享多起類似案例，強調一旦交出現金，很可能血本無歸，阿嬤原本滿腹怒氣，聽了許久後，情緒逐漸軟化，最終露出笑容，放棄提領現金，連聲向警方和行員道謝。

    第六分局長周俊銘指出，詐騙集團手法日益翻新，尤其針對高齡長者，利用話術操控情緒，誘導大額提領現金，呼籲民眾與金融機構若發現可疑，務必第一時間報警，攜手守護長輩積蓄，共同防範詐騙，若家中長輩突然接到可疑來電，或有異常提領巨款行為，家屬與銀行務必在第一時間通報警方，共同守住辛苦存下的血汗錢。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方獲報到場勸說，經眾人苦勸30分鐘後終於成功阻詐。（圖由警方提供）

    警方獲報到場勸說，經眾人苦勸30分鐘後終於成功阻詐。（圖由警方提供）

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