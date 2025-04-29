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    神鬼詐團侵入助理電腦 巧克力女王公司遭詐642萬元

    台北地檢署。（資料照）

    台北地檢署。（資料照）

    2025/04/29 10:33

    〔記者王定傳／台北報導〕詐騙集團盯上知名巧克力貿易商巧蕾公司，以不詳方式侵入該公司劉姓女行銷助理電腦後，封鎖有「巧克力女王」的羅姓女負責人LINE帳號，另創建羅女LINE假帳號將劉女加為好友，指示劉女建立公司LINE工作群組，將財務人員拉進群組以支付契約款為由，命財務人員把合計642萬元的款項匯出，再由車手提領一空，台北地檢署今日依詐欺犯罪危害防制條例等起訴車手頭張桓瑜、車手施駿穎、鄧丞竣、李鴻麒、黃煥捷、林威佑共6人。

    據查，巧蕾公司成立於2007年，專門提供巧克力、糖果、餅乾等零食商品貿易，其總部設於台北，全球共有共27個門市，包含101、Sogo、新光三越、誠品，遠企，各大百貨專櫃皆有門市。

    檢警調查，有詐團在今年2月間先侵入劉女電腦後，以遠端操控方式封鎖負責人羅女LINE帳號，另創建羅女LINE假帳號將劉女加為好友，指示劉女建立公司LINE工作群組，將財務人員拉進群組以支付契約款為由，命財務人員把款項匯出。

    檢警調查，該公司財務人員不疑有它，於2月18日至19日2天5度把少則50萬元多則200萬元的款項，匯入詐團指定人頭帳戶內；詐團第一線車手李鴻麒、林威佑鄧丞竣、等人旋即分頭前往銀行提款，並在監控黃煥捷陪同下，將款項交付上游張桓瑜。

    檢方今日依3人以上共同犯詐欺、無故侵入他人電腦設備並變更電磁記錄、洗錢防制法，起訴這批車手，並請法院以較重的詐欺犯罪危害防制條例論處。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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