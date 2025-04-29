藥學博士肄業宿醉開野馬跑車載妻小父母逆向撞死翁 高院輕判2年緩刑5年

藥學博士肄業的黃姓男子被控宿醉還駕駛野馬跑車載妻小、父母上路，失控跨越雙黃線逆向撞死對向72歲的駕駛，一審判黃男8年，高院考量雙方已和解，且黃男全數賠償，今輕判2年、緩刑5年。（資料照，記者林嘉東翻攝）

2025/04/29 13:54

〔記者楊國文／台北報導〕藥學博士肄業的黃姓男子，宿醉開著福特野馬跑車，載著妻小、父母等4人出遊，行經北部濱海公路澳底橋路段，失控跨越雙黃線，逆向撞上對向豐田轎車，導致72歲的吳姓駕駛傷重不治，基隆地院組成國民法官審理，依酒駕致人於死罪，判黃8年徒刑，上訴後，高等法院考量黃男與被害家屬達成和解，且已全數賠償，今減刑改判為2年徒刑、緩刑5年。可上訴。

高院今以4大理由給予黃男減刑並宣告緩刑，高院指出，黃男乃肇事前一天喝酒，並非酒後即開車上路，與一般酒駕犯行不同，另外，黃男在高院審理時已坦承犯行，且與被害家屬達成和解，且已全數賠償，獲得被害家屬寬宥，願意原諒他給予自新的機會，合議庭考量其犯罪情節，同意以刑法第59條減刑，因此今改判2年，並給予緩刑。

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黃男（43歲）前年2月10日下午6時至晚上8時，與友人在台北市飲酒，隔天上午從台北市住處駕駛野馬跑車，載妻女與父母等4人出遊，上午11點45分行經北部濱海公路澳底橋路段時，失控跨越雙黃線駛入對向車道，逆向撞上駕駛Toyota Altis的72歲吳姓老翁。

由於2車撞擊力道大，Toyota Altis車頭全毀，吳翁受困駕駛座內；經消防局利用破壞工具破獲車門救出時，吳翁已無心跳呼吸，送醫急救仍傷重不治。

事故後，警方發現黃男身醒有濃厚酒味，對他實施酒測，測得其血液酒精濃度達0.106%，超過法定0.05%標準甚多。

檢方偵結，依酒駕致人於死罪起訴。

基隆地院國民法官審理時，黃男矢口否認酒後駕車，辯稱是事發前一天喝酒，並非酒駕。

國民法官法庭認為，黃男為藥學博士肄業，卻酒精成癮，其酒駕致死犯行極為惡劣，犯罪後一再飾詞卸責，未曾對被害人家屬表示歉意，未賠償被害人家屬損害，且黃男血液酒精濃度高達0.106%，超過法定標準甚多，在此情狀下仍駕駛排氣量2000c.c、300匹馬力福特野馬轎跑車，長距離行駛在車流量大之道路上，嚴重危及其他用路人安全。

國民法官法庭認為，事故當時，黃男瞬間以近90度左轉車輛衝入對向車道內，致吳翁猝不及防，2車猛烈撞擊下慘死，黃男應負百分之百肇事責任，加上黃男之前有宿醉開車肇事被移送法辦一事，因呼氣酒精濃度未達處罰標準而經檢察官為不起訴處分，竟未記取教訓，仍酒駕犯罪造成吳翁枉死，應從重量刑，判黃男8年徒刑。全案上訴高等法院。

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