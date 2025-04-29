府城古蹟東門城前自拍全裸照PO網 露鳥男落網稱「只是嗜好」

張姓男子在台南東門城樓前自拍全裸照PO網。（圖取自網路當事人X）

2025/04/29 09:58

〔記者王俊忠／台南報導〕國定古蹟台南東門城樓圓環廣場，日前驚傳有1名男子大膽脫光衣服自拍「露鳥照」，相關照片還PO上網路，引發網友瘋傳。轄區南市警一分局獲報調閱周邊監視器影像，掌握1名住在安平區的張姓男子涉案，28日到安平逮獲張嫌，據了解，張嫌稱會自拍露鳥照「只是嗜好」；警方訊後依妨害風化罪嫌移送檢方偵辦。

近日網路上出現1名男子在東區東門城樓圓環內脫光衣物、大拍自己的露鳥不雅照片，引起網友熱議。男子在內文還寫下「車潮的來往聲，勾起了暴露慾望迫不急待脫下了偽裝人類的衣裳展現最真、淫蕩下賤無腦的模樣」。警方說，當時雖無民眾報案，但警方巡邏網路有掌握此男涉案情節，積極查辦。

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市警一分局專案小組調閱東門城樓周遭監視器影像，經抽絲剝繭、縝密分析比對，鎖定住在台南安平區的張姓男子（29歲）涉嫌重大，並於4月28日報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，檢方核發拘票與搜索票給警方執行。

28日下午，警方專案小組到安平區執行拘提及搜索，當場查獲張嫌、並查扣其用來犯案的手機等證物。據了解，張嫌落網後精神狀況正常，他說會在東門城樓自拍不雅照只是自己的嗜好、也是第一次這麼做。警方訊後依妨害風化罪嫌，將他移送南檢偵辦。

警方強調，張嫌這麼做嚴重破壞台南古蹟文化的尊嚴，對於任何妨害公共秩序及破壞文化資產尊嚴的不法行為，警方必定嚴正執法、迅速查辦，絕不寬貸，以維護社會善良風俗及市容形象。

警方查扣張男用來自拍裸照PO網的手機。（圖：警方提供）

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