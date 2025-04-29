為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    府城古蹟東門城前自拍全裸照PO網 露鳥男落網稱「只是嗜好」

    張姓男子在台南東門城樓前自拍全裸照PO網。（圖取自網路當事人X）

    張姓男子在台南東門城樓前自拍全裸照PO網。（圖取自網路當事人X）

    2025/04/29 09:58

    〔記者王俊忠／台南報導〕國定古蹟台南東門城樓圓環廣場，日前驚傳有1名男子大膽脫光衣服自拍「露鳥照」，相關照片還PO上網路，引發網友瘋傳。轄區南市警一分局獲報調閱周邊監視器影像，掌握1名住在安平區的張姓男子涉案，28日到安平逮獲張嫌，據了解，張嫌稱會自拍露鳥照「只是嗜好」；警方訊後依妨害風化罪嫌移送檢方偵辦。

    近日網路上出現1名男子在東區東門城樓圓環內脫光衣物、大拍自己的露鳥不雅照片，引起網友熱議。男子在內文還寫下「車潮的來往聲，勾起了暴露慾望迫不急待脫下了偽裝人類的衣裳展現最真、淫蕩下賤無腦的模樣」。警方說，當時雖無民眾報案，但警方巡邏網路有掌握此男涉案情節，積極查辦。

    市警一分局專案小組調閱東門城樓周遭監視器影像，經抽絲剝繭、縝密分析比對，鎖定住在台南安平區的張姓男子（29歲）涉嫌重大，並於4月28日報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，檢方核發拘票與搜索票給警方執行。

    28日下午，警方專案小組到安平區執行拘提及搜索，當場查獲張嫌、並查扣其用來犯案的手機等證物。據了解，張嫌落網後精神狀況正常，他說會在東門城樓自拍不雅照只是自己的嗜好、也是第一次這麼做。警方訊後依妨害風化罪嫌，將他移送南檢偵辦。

    警方強調，張嫌這麼做嚴重破壞台南古蹟文化的尊嚴，對於任何妨害公共秩序及破壞文化資產尊嚴的不法行為，警方必定嚴正執法、迅速查辦，絕不寬貸，以維護社會善良風俗及市容形象。

    警方查扣張男用來自拍裸照PO網的手機。（圖：警方提供）

    警方查扣張男用來自拍裸照PO網的手機。（圖：警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播