機車騎士為閃避犬隻撞電桿亡 東勢警籲民眾妥善看管寵物

動物竄出害機車騎士摔倒。（圖由民眾提供）

2025/04/29 09:32

〔記者歐素美／台中報導〕台中市東勢警分局統計，去年轄內共發生22件因動物突然竄出車道導致駕駛人受傷交通事故，其中有1人為閃避犬隻，撞擊路旁電桿後送醫不治身亡，警方調查發現，這類事故多與飼主未妥善看管寵物有關，呼籲飼主務必善盡責任，加強寵物的照護與管束，避免因一時疏忽造成無可挽回的憾事。

東勢警分局指出，東勢及石岡區主要道路為省道台三線及台八線，路幅寬敞且夜間及清晨時段車流量少，駕駛人提高車速造成反應時間不足，而新社區多農用道路，路幅狹窄、視線不佳，如遇動物突然自路旁竄出，駕駛人往往難以即時減速或閃避，極易導致交通意外。

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警方表示，近期因飼主疏於照顧管理寵物，犬隻掙脫牽繩或突然暴衝導致意外事故的案例頻傳，若飼主疏縱動物造成交通事故或妨害交通，警方將依道路交通管理處罰條例第84條規定舉發，處以300元以上、600元以下罰鍰；若造成傷亡，飼主還須面臨刑事責任與民事賠償。

台中地方法院113年度交訴字第221號刑事判決中，一名飼主未拴緊犬隻，導致機車騎士撞擊衝出路面犬隻後倒地身亡，法院認定飼主過失致死罪成立，判處有期徒刑6月，並須賠償死者家屬損害。

東勢警分局提醒用路人，如發現流浪貓狗出沒於道路影響交通，可撥打1999市民服務專線，通報權責單位協助友善捕捉與妥善安置，共同降低事故風險。飼主對於家中毛小孩的愛不應僅止於陪伴，更須以實際行動守護牠們與他人的安全，請每一位飼主秉持負責任的態度落實寵物管理，同時也提醒駕駛人遵守道路速限，行經交岔路口或視線不佳路段時均應減速慢行，隨時注意車前狀況，保障生命安全。

動物竄出引發車禍事故。（圖由民眾提供）

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