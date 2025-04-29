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    桃園觀音保安林地內遭連倒廢棄物5趟 警逮環保蟑螂

    保安林地內連遭倒廢棄物5趟，警方逮環保蟑螂。（警方提供）

    保安林地內連遭倒廢棄物5趟，警方逮環保蟑螂。（警方提供）

    2025/04/29 09:16

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕保安警察第7總隊第5大隊獲報，桃園市觀音區白沙屯段保安林地內遭人棄置營建廢棄物及大批垃圾，之後警方與林業及自然保育署新竹分署報警檢方偵辦組成專案小組，於17日逮捕嫌犯詹男、張男人。

    保安警察第7總隊第5大隊今天指出，經專案小組人員針對現場的廢棄物來源追查分析，警方並調閱及比對周圍路口數日的錄影監視畫面，尋找疑似載運廢棄物的可疑車輛，終於發現深夜時段有相同車號載運廢木材、廢矽酸鈣板、廢塑膠、廢磚瓦及其他垃圾等廢棄物的貨車連續多日經過，將廢棄物棄置於該處，數量達5趟。

    保安警察第7總隊第5大隊持桃園地方法院搜索票，前往嫌犯詹男住處逮人，詹男也供出另一名共犯，目前全案依涉嫌廢棄物清理法等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。警方調查，詹男為貨運行老闆，接受從事水電業的張男委託尋找地點傾倒廢棄物。

    警方強調，廢棄物應依環保法規合法處理及清除，非法清運廢棄物並任意棄置之行為，已涉嫌「廢棄物清理法」相關規定，可處1年以上、5年以下有期徒刑及併科1500萬元以下罰金，並要求違法者限期清除廢棄物；另於國有林地範圍內傾倒廢棄物，亦違反「森林法」規定，得處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

    保安林地內連遭倒廢棄物5趟，警方逮環保蟑螂。（警方提供）

    保安林地內連遭倒廢棄物5趟，警方逮環保蟑螂。（警方提供）

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