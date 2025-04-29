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    竹科工程師腦瘤開刀 人夫上門踢爆包養網姦情索賠

    竹科工程師腦瘤開刀，人夫上門踢爆包養網姦情索賠。（情境照）

    竹科工程師腦瘤開刀，人夫上門踢爆包養網姦情索賠。（情境照）

    2025/04/29 07:14

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕竹科林姓工程師腦瘤住院開刀期間，竟有人夫上門索賠，聲稱林男睡了他太太陳女，林男妻子追問才知，丈夫與陳女在包養網認識後發生關係，陳女還主動傳性感照片「自願硬要」，甚至要林男離婚，新竹地院判陳女需賠償人妻30萬元。

    97年結婚、育有2名子女的小學教師張女說，丈夫林男是科技公司工程師，婚後16年來對家庭亦盡心付出，然111年後性格突有改變，去年初身體狀況惡化，經診斷患有腦腫瘤，去年2月間入院開刀治療。住院期間突有1名男子到她家按門鈴，當時無人在家而轉接到她手機。

    該男子於電話中自稱吳男，說其配偶陳女與林男有交往關係、要求林男賠償。

    經她向先生求證，始知林男於111年3月間於包養網站認識陳女，二人均明知對方為已婚，惟乃相互聊天、談情說愛。

    其中陳女於訊息稱林男為「老公」、表示「我最後就愛上你了，所以我也覺得很痛苦，喜歡只會越要越多，沒有人他媽的喜歡一個人，還可以接受他有其他人，所以我他媽的當然喜歡你離婚阿」等語，顯係希望林男離婚、破壞他人婚姻圓滿。

    陳女還說「是我主動硬要找你的啊」、「是我自願硬要你跟我在一起的」；亦曾傳送穿著短版貼身上衣、露腰激凸性感照片給林男，引誘林男與之交往，並邀約「去愛愛」，更曾到旅館發生性行為。

    陳女先前於111年9月至10月間即曾在包養網站與認識男性後，相約發生性行為、提供手機給丈夫吳男留存證據，吳男再向對方索賠，112年間又對林男「故技重施」，陳女行為讓張女出現憂鬱、恐慌、焦慮、失眠、食慾不振暴瘦等症狀，經診斷為罹患憂鬱症、恐慌症，需長期至身心科就診，身心受創，日常生活亦嚴重受影響，憤而對陳女求償100萬元，法官判賠30萬元。

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