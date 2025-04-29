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    罷免提議涉不實連署 國民黨新北市黨部書記長遭聲押

    2025/04/29 04:45

    〔中央社〕新北檢偵辦立委罷免提議涉不實連署案，昨天指揮搜索國民黨新北市黨部等3處，帶回4人。市黨部書記長陳貞容今天凌晨移送新北檢複訊，檢察官訊後，向法院聲請羈押禁見。

    新北地方檢察署偵辦多名民進黨立委罷免提議涉偽造案，15日搜索國民黨板橋區、三重區黨部等30處，並約談20餘人。

    檢調過濾扣案證物發現新事證，檢察官昨天上午指揮法務部調查局新北市調查處、北部地區機動工作站發動第2波搜索，前往國民黨新北市黨部、陳貞容住處以及書記朱蓓儀住處查扣相關資料。

    檢調昨天上午9時許，將陳貞容和朱蓓儀帶到市黨部進行相關資料的指認，搜索行動於上午10時結束，帶回陳貞容、朱蓓儀，也約談三重區黨部執行長羅大宇、板橋區黨部書記蔡甘子，以釐清案情。

    昨天傍晚5時40分許，蔡甘子戴著帽子及口罩步入新北地檢署偵查大樓，大約1小時後，朱蓓儀、羅大宇也被帶抵新北檢複訊。檢察官訊後，將蔡甘子、朱蓓儀及羅大宇請回。

    陳貞容於今天凌晨0時30分許移送新北檢複訊，檢察官訊問2個多小時後，將陳貞容聲押禁見。

    新北檢於日前首度搜索後，認為國民黨板橋區黨部主任謝慶認、蔡甘子、羅大宇、三重區黨部志工應大華，以及提議罷免立委蘇巧慧領銜人譚鎮耀、提議罷免召集人王昱人等6人，涉犯偽造文書、個人資料保護法等罪嫌疑大，且有串、滅證之虞，聲押禁見。

    新北地院16日裁定，6人分別以新台幣3萬至20萬元不等金額交保，均禁止出境、出海6個月，及限制住居。（編輯：陳彥鈞）1140429

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