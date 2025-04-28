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    首頁　>　社會

    藏摩鐵躲警察？ 詐團車手騎機車「外出」身懷28萬遭攔下

    林姓嫌犯躲藏在潮州四維路一處汽車旅館，遭內埔警分局跨轄逮捕。（警方提供）

    林姓嫌犯躲藏在潮州四維路一處汽車旅館，遭內埔警分局跨轄逮捕。（警方提供）

    2025/04/28 22:17

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕詐騙橫行，警政署積極防治，並從車手下手，內埔警分局破獲一起疑似黑吃黑後竟躲在摩鐵藏匿的案件，警方指出，透過於嫌犯出沒熱點的分析，在埋伏多日後終於逮捕嫌犯。

    內埔分局內埔派出所員警，日前偵辦詐欺案時，鎖定某林姓女車手帶走部分詐騙款項，經運用科學方法分析，也鎖定林嫌經常出入潮州鎮四維路段的周遭，但卻無法精準定位犯嫌身處何處。

    警方近期正大力配合警政署的「百斬計畫」，因此多日來皆在該路段積極巡查，皇天不負苦心人，終於發現四維路段某汽車旅館有複雜分子出入，經分析調查得知，出入汽車旅館之成員，之前曾與林嫌列為他案共同正犯，推敲林嫌可能躲藏在汽車旅館內，因此決定採取守株待兔方式，希望能將林嫌順利查緝到案。

    在4月26日15時30許內埔所員警持台灣屏東地方檢察署檢察官核發之拘票，至潮州鎮四維路段某汽車旅館外蹲點守候，等待約3小時左右，員警眼尖發現林姓犯嫌與友人，一同騎機車從汽車旅館內出來，員警馬上一擁而上，順利控制林嫌及其友人，並當場查扣安非他命4包（約16公克）、吸食器、贓款新台幣28萬餘元等證物，林嫌與在場友人唐嫌，全案依涉嫌違反詐欺、洗錢、偽造文書、毒品案，移請屏東地檢署偵辦。

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    林姓嫌犯躲藏在潮州四維路一處汽車旅館，遭內埔警分局跨轄逮捕。（警方提供）

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