泰達幣「二黑換一白」洗髒錢 黑幫教科書級「酒瓶斷指」曝光

警方攻堅破門逮人。（警方提供）

2025/04/28 21:56

〔記者許國楨／台中報導〕台中市近期驚爆虛擬幣交易黑吃黑案件！竹聯幫彭姓男子（23歲）、練姓男子（28歲）等人，去年底透過「二黑換一白」模式，意圖將市值600萬元泰達幣洗成乾淨資金，過程中不滿對方暗中動手腳將虛擬幣轉走引發暴怒，當場對4名交易對象施以慘無人道酷刑，堪稱黑幫教科書級的罕見「酒瓶斷指」手段也曝光。

據了解，「二黑換一白」是近年來相當流行的洗錢手法，歹徒會利用虛擬貨幣隱藏不法金流，將詐騙等不法贓款取得的虛擬貨幣（黑幣），以二比一的價格折換成乾淨沒問題的虛擬貨幣（白幣），藉此漂白資金。

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而彭男去年12月底與4名男子談妥，備妥40萬顆含不法金流的泰達幣，以上述「二黑換一白」方式交易20萬顆乾淨的虛擬貨幣（折合新台幣約600萬元），雙方約好在北屯區一處招待所內交易，但交易過程中，對方疑以遠端遙控軟體方式，將原本已匯入彭男一方錢包的泰達幣轉走，彭男見手機錢包顯示紀錄一閃即逝，認為遭「莊孝維」怒不可遏。

彭男隨即找來練姓男子，再由練男另外叫來13名小弟，將對方強押到一間摩鐵控制行動囚禁後，先是搜刮身上攜帶的1萬5000顆虛擬貨幣及現金共約50萬元，後續更遭到彭男一夥人持狼牙棒、折疊刀、西瓜刀、球棒等器具凌虐，不只如此，彭還脅迫4人相互性交，甚至攝錄過程，藉此威脅吐出泰達幣或等值現金。

被害4人在籌錢過程中有人偷偷向外求救，家屬趕緊報案，警方前往摩鐵攻堅救出4人，當場先逮捕2名負責看守的小弟，此時才從兩人手機影片中驚見，彭男等人準備動用老幫派殘酷手段「酒瓶斷指」，將被害人手指塞進玻璃瓶口，利用槓桿原理硬生生扳斷，而這種手法早年在黑道鬥爭時期曾見，痛苦程度令人髮指，如今罕見再現，令人震驚。

案經刑事局中打二隊與第五分局組成專案小組擴大追查，今年3月聯手收網，於台中、澎湖等地拘提彭、練等15名涉案人，查扣西瓜刀、球棒、K他命、手機等證物，其中7人遭羈押，5人還是未成年，主嫌彭男另涉他案判刑14年，直接發監執行，練男則捲入去年嘉義虛擬幣黑吃黑命案，被判刑2年6月，尚未定讞。

警方指出，虛擬貨幣因匿名性高，成為黑幫或不法集團藏匿、洗錢的重要工具，但也因此黑吃黑事件頻傳，呼籲民眾切勿涉足非法虛擬幣交易，以免捲入暴力風險之中。

警方查扣球棒等涉案贓證物。（警方提供）

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