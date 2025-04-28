老翁夜釣失聯 海上漂流24小時獲救

海巡署金馬澎第十三巡防區，搜救夜釣失蹤老翁。（第七岸巡隊提供）

2025/04/28 21:23

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海巡署金馬澎分署（澎湖）第十三巡防區，今（28）日上午7時47分，接獲第七岸巡隊鎖港安檢所通報，吳姓民眾報案其先生自昨（27）日傍晚駕駛「榮發3號」自用小船出港夜釣小管，直至今日上午仍未返港，協請海巡署協助救援，海巡署第十三巡防區接獲通報後動員搜尋，今日傍晚發現失聯的吳姓船長及其船隻，晚間已平安拖帶回馬公港，結東這趟驚險航程。

海巡表示，搜索動員PP-10071海巡艇10員、第七岸巡隊安檢所及巡邏組，共計94車158員前往疑似事發海域地點及鄰近岸際擴大搜索，並利用第七岸巡隊無人機，搜索範圍鎖港南方1.5海域至鎖港東方2.5浬海域範圍，搶在黃金72小時內順利搜救成功。

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今下午4時20分，經海巡署雷達操作員抽絲剝繭，迴放過濾航跡，嚴格篩選海面所有目標，研判「榮發3號」自用小船漂流至鎖港東南8海浬，立即通報線上PP-10071海巡艇前往現場搜救，在傍晚5時抵達該海域，發現「榮發3號」自用小船及吳姓船長。

初步研判「榮發3號」疑似舷外機故障，海巡隊人員登艇協助故障排除，並攙扶吳姓船長至艇上，發現吳在海上滞留長達24小時，漂流37海浬，由於船上食用水及食物甚少，身體已有虛脫現象，立即對吳姓船長補給食物充飢及安撫精神，傍晚5時15分，海巡艇開始拖帶「榮發3號」返回馬公港，晚間7時15時平安抵達馬公港。

海巡及岸巡人員，協助拖帶失去動力小船返航。（第七岸巡隊提供）

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