前海巡女下士賣機密給中國人士 判刑5年11月定讞

前海巡署吳姓女下士涉嫌盜賣機密，被高雄高分院判罪後，她和高雄高分檢均未上訴並定讞。（記者鮑建信攝）

2025/04/28 20:25

〔記者鮑建信／高雄報導〕前海巡署吳姓女下士偷拍岸邊雷達站演練紀錄等機密文件，涉嫌賣給中國籍人士獲取報酬，被高等法院高雄分院依違反貪污治罪條例，判處徒刑5年11月，高檢署高雄分署和她均未上訴並定讞。

判決書指出，被告吳女（免職、在押）任職海巡署南部分署第六岸巡隊第2機動站期間，因缺錢花用，在社群網路被中國籍人士「王金才」吸收後，願意以隊部機密換取報酬。

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2023年11月14日至12月22日，吳女涉嫌偷拍海巡國防以外機密的電磁紀錄檔案，內有岸巡隊社皆坑雷達站三級「國家關鍵基礎設施防護」演練紀錄等機密，傳送予王金才，共獲取得7萬多元酬勞，並轉換成泰達幣，存入虛擬錢包。

隔月18日，吳女欲再賺50萬元，以LINE向在南部分署任職葉姓同袍刺探：「你會接觸到這些嗎？東沙防衛計畫或有沒有東沙指揮部交班材料？東沙海巡人員裝備部署圖？關鍵基礎有沒有1級的？儘可能弄這種基礎設施。」但被他拒絕。

橋頭地院認定吳女觸犯貪污治罪條例2罪，分處有期徒刑5年8月和5年6月，併執行刑6年2月、褫奪公權3年﹔橋頭地檢署認為量刑太輕上訴後，高雄高分院今年3月宣判，從輕改判徒刑5年11個月、褫奪公權3年。

由於吳女和高雄高分檢未在法定期限內，依法提起上訴，全案落幕。

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