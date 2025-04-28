為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    前海巡女下士賣機密給中國人士 判刑5年11月定讞

    前海巡署吳姓女下士涉嫌盜賣機密，被高雄高分院判罪後，她和高雄高分檢均未上訴並定讞。（記者鮑建信攝）

    前海巡署吳姓女下士涉嫌盜賣機密，被高雄高分院判罪後，她和高雄高分檢均未上訴並定讞。（記者鮑建信攝）

    2025/04/28 20:25

    〔記者鮑建信／高雄報導〕前海巡署吳姓女下士偷拍岸邊雷達站演練紀錄等機密文件，涉嫌賣給中國籍人士獲取報酬，被高等法院高雄分院依違反貪污治罪條例，判處徒刑5年11月，高檢署高雄分署和她均未上訴並定讞。

    判決書指出，被告吳女（免職、在押）任職海巡署南部分署第六岸巡隊第2機動站期間，因缺錢花用，在社群網路被中國籍人士「王金才」吸收後，願意以隊部機密換取報酬。

    2023年11月14日至12月22日，吳女涉嫌偷拍海巡國防以外機密的電磁紀錄檔案，內有岸巡隊社皆坑雷達站三級「國家關鍵基礎設施防護」演練紀錄等機密，傳送予王金才，共獲取得7萬多元酬勞，並轉換成泰達幣，存入虛擬錢包。

    隔月18日，吳女欲再賺50萬元，以LINE向在南部分署任職葉姓同袍刺探：「你會接觸到這些嗎？東沙防衛計畫或有沒有東沙指揮部交班材料？東沙海巡人員裝備部署圖？關鍵基礎有沒有1級的？儘可能弄這種基礎設施。」但被他拒絕。

    橋頭地院認定吳女觸犯貪污治罪條例2罪，分處有期徒刑5年8月和5年6月，併執行刑6年2月、褫奪公權3年﹔橋頭地檢署認為量刑太輕上訴後，高雄高分院今年3月宣判，從輕改判徒刑5年11個月、褫奪公權3年。

    由於吳女和高雄高分檢未在法定期限內，依法提起上訴，全案落幕。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播