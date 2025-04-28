金門4男駕快艇越界、拒檢、與中非法交易 連同船主收押

金門海巡隊檢查涉嫌走私船艇上的密艙。（金門地檢署提供）

2025/04/28 20:16

〔記者吳正庭／金門報導〕金門地方檢察署今天表示，張姓等4名男子日前駕船非法越界前往中國，又涉嫌在外海與中國船隻進行交易，經檢察官調查，除再扣得拖船曳引機、囤貨堆高機、舷外機等物，連同吳姓船主等共5嫌以涉犯懲治走私條例等罪嫌，向金門地方法院聲請羈押獲准。

海巡署艦隊分署第9（金門）海巡隊16日晚6點於海上發現1艘由張姓船長駕駛的動力小船，載著2名張姓男子及1名劉姓男子由金門駛出禁（限）制水域而進入中國水域，金門海巡隊隨即派出PP-10039號巡防艇啟動警示燈光及鳴響警笛，示意該小船停船受檢。

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張姓船長見海巡船艇靠近，竟為規避檢查而加速逃離；海巡隊發現，該小船於金門南方海域24浬處與中國人民所駕中國船併靠，將小船所裝不詳走私貨物搬至該中國船。

金門地檢署表示，經金門海巡隊PP-3573號巡防艇前往支援圍捕，於同天晚間11點多登船檢查，將張姓船長等4人當場逮捕，且扣得小船、無線電、電子海圖等航海設備移送金門地檢署偵辦。

檢察官張維哲研析案情，再指揮金門海巡隊逮捕該動力小船吳姓船主，並查扣曳引機、堆高機及舷外機等物。

地檢署指出，吳等5嫌涉犯懲治走私條例的準私運物品、違反台灣地區與大陸地區人民關係條例中台灣地區船舶未經許可航行至中國大陸地區、違反國家安全法的無正當理由逃避檢查等罪嫌重大，並有逃亡及湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，有羈押必要，向金門地院聲羈押獲准。

地檢署表示，將持續指揮海巡署艦隊分署金門海巡隊等司法警察機關深入追查不法，確保我國邊境安全。

金門地檢署扣得涉嫌走私的動力小船。（金門地檢署提供）

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