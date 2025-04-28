剴剴案 保母劉彩萱：洗澡後裸站是為了「隔絕塵蟎」

保母劉彩萱（白衣）在庭上答稱，她綑綁剴剴放在澡盆裡「是為了保護他」，防止剴剴自己去撞牆；剴剴洗澡後裸體站著，是為了隔絕塵蟎。（資料照）

2025/04/28 19:49

〔記者張文川／台北報導〕台北地院國民法庭審理1歲10月男童「剴剴」遭惡保母姊妹劉彩萱、劉若琳凌虐致死案，繼上午以證人身分詰問劉若琳後，下午繼續詰問劉彩萱作證，檢察官為了追問真相，採「快問快答」模式反詰問劉彩萱，劉彩萱答稱，她綑綁剴剴放在澡盆裡「是為了保護他」，防止剴剴自己去撞牆；洗澡後裸體站著，是為了隔絕塵蟎；她自承曾經以包水果的網袋套在剴剴頭上、再用塑膠袋固定，綁在椅子上，以免他自撞自摔。

劉彩萱呼應劉若琳上午的證言，一再強調剴剴不管坐或躺，都會自己去撞頭，妹妹、兒子都曾目擊過，於是她儘量在剴剴活動的附近放置軟質巧拼，晚上用毛巾包住剴剴頭部、綁住手腳，以防他自撞、自摔受傷，她說剴剴常有愚蠢的行為，有時她只能就地取材，像某次就用水果網套套住剴剴的頭，再用塑膠袋固定，她也承認曾將剴剴綁在椅子上。

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至於裸體罰站，劉彩萱說，由於剴剴「愛哭又愛叫」，安撫也沒用，就叫他到客廳角落的「冷靜區」站著，讓他自己發洩完就會安靜下來；檢察官提到剴剴洗完澡有沒有裸體罰站，劉彩萱說不是罰站，是剴剴自己會跑去站；剴剴洗澡後裸體站在角落，是為了隔絕塵蟎。

下午由劉若琳的律師林俊宏詰問劉彩萱，劉彩萱說，她2023年9月1日起照顧剴剴，同年12月23日剴剴送醫後死亡。她說，她每天早上會讓剴剴喝一瓶牛奶、吃麵包或蛋塔，她幾乎每天都會帶剴剴到同棟3樓妹妹劉若琳家玩，上午11點再帶到1樓做午餐，妹妹隨後會下樓吃午飯，她若要外出或要去晾衣服時，會請妹妹幫忙照顧剴剴。

劉彩萱證稱，她忘記是否曾要求剴剴在1樓客廳罰站，但隨後又記起來，說剴剴有幾次在哭，她就請剴剴到「冷靜區」站著，站一陣子就會安靜下來，後來剴剴就會自己去冷靜區站著，菲籍看護Mira有時在家也會看見，妹妹劉若琳曾問過她，她回稱剴剴愛哭又愛亂吼亂叫。

律師再問通常剴剴會站多久，劉彩萱說，起初大約10幾分鐘，她就會去抱抱安撫剴剴，但效果不太好，後來就隨著他站立發洩、哭鬧到安靜為止，強調不是她罰他站，而是剴剴自己跑去站。

被問及9月下旬剴剴臉頰、頸部的刮傷，劉彩萱說，因為9月27日當天她在劉若琳家幫剴剴洗澡，洗完穿衣服後，剴剴自己脫掉好多次，她就請妹妹幫剴剴穿衣服，她去幫另一個小朋友洗澡，她回家發現剴剴脖子有刮痕，就拍照給妹妹看，她幫剴剴擦了幾天藥直到傷痕逐漸消失。

關於11月2日剴剴被綑綁在浴室澡盆內，劉彩萱說，她當時要去晾衣服，是用長毛巾綁住剴剴放在紅色圓形澡盆裡，不是用繩索，也不是在放在水桶、而是澡盆內。

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