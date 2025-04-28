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    保母劉若琳作證 姊姊劉彩萱綑綁剴剴放澡盆、在廁所餵食

    涉嫌虐死男童剴剴的保母劉彩萱（右二）、劉若琳（左二）。（資料照）

    涉嫌虐死男童剴剴的保母劉彩萱（右二）、劉若琳（左二）。（資料照）

    2025/04/28 18:26

    〔記者張文川／台北報導〕台北市保母姊妹劉彩萱、劉若琳涉嫌虐死1歲10月男童剴剴，台北地院國民法庭上週起密集開庭詰問證人，今天上午由劉若琳對於姊姊劉彩萱的犯行作證，劉若琳證稱剴剴會反覆罵台語五字經，姊姊曾帶他去北投宮廟收驚，還說剴剴會磨牙、曾目睹剴剴3度自己去撞頭，劉若琳還數度模仿剴剴的童稚音罵五字經，卻在檢方追問剴剴罵髒話、自撞的時間或情境時，答稱「不記得、忘了」。

    劉若琳證稱，有一次剴剴的手腳被綁住被放在澡盆裡，因澡盆翻覆掉出來而哭泣，但她說她當時沒有問姊姊為何要綑綁剴剴。

    被問到劉彩萱為何要在廁所餵剴剴，劉若琳表示，姊姊當時說因為剴剴的嘴巴裡有傷口，吃飯會一直漏食物，所以就在廁所裡餵，清洗比較方便。

    上午詰問由劉彩萱的律師陳雨凡主詰問劉若琳，檢察官林于湄反詰問；下午續由劉若琳的律師主詰問劉彩萱。劉若琳延續劉彩萱兒子上週作證時說剴剴會一直罵五字經的主軸，一再檢討已死亡、不會自己到庭答辯的被害人剴剴，放言抨擊剴剴不對勁，暗指剴剴自虐、不易管教，在場旁聽民眾聽了不時忍不住「嘖」了幾聲。

    劉若琳證稱，姊姊劉彩萱告訴她，剴剴身上的傷是他自己走路跌倒，姊姊有帶剴剴去北投宮廟收驚；姊姊確實在LINE上以「死小孩」稱呼剴剴，她也覺得用字不妥；劉若琳原本證稱沒看過剴剴裸體罰站，但檢方提示王弘凱的證詞追問，她才改口承認有看過。

    劉若琳說，剴剴平時由劉彩萱照顧，姊姊若出門或有事，就會偶爾請她幫忙顧，她說剴剴會發出「伊~伊」的聲音和台語五字經髒話，她還現場模仿起童言童語罵五字經的聲調。

    劉若琳證稱，劉彩萱曾告訴她，剴剴會自己撞頭、尿濕、常跌倒，並稱自己就看過剴剴自己撞頭3次，分別是坐著往後仰去撞牆、站著突然往後倒、手扶牆壁用頭撞牆，但詳細的時間、地點都忘記了，強調姊姊3次也都在場。

    劉若琳還說，看過剴剴用右手摳左手背的結痂，或拉下口罩摳鼻子與嘴唇之間；姊姊告訴她，剴剴額頭的瘀青、眉毛附近的小洞、後腦勺略腫，都是他走樓梯時跌倒，她有提醒姊姊要跟社工講，姊姊也曾帶剴剴去北投的宮廟收驚。

    檢方反詰問時，問劉若琳有沒有看過剴剴裸體站在客廳角落罰站，劉若琳起初回稱「不太清楚」，檢方立即提示她姪子證稱，曾在劉家吃飯時，看到剴剴裸體站在角落，劉若琳隨即改口承認有看到剴剴裸體站角落，但不清楚是不是罰站，也不知道剴剴的腳水腫是不是罰站造成的。

    檢方指出剴剴的下門牙疑遭凌虐而脫落，劉若琳答稱剴剴會磨牙，但她也承認沒看過小孩因磨牙導致整顆牙掉落。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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