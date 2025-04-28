防海底電纜被破壞 屏東首創「聯防地區應變平台」

屏東地檢署檢察長陳盈錦（站立者）主持「屏東地區查緝海底電纜受損或遭受破壞案件跨機關業務協調聯繫會議」。（海委會提供）

2025/04/28 17:53

〔記者洪定宏／高雄報導〕為因應海底電纜遭受破壞衍生的新興犯罪類型，強化對國家關鍵基礎設施的地區聯防能量，屏東地方檢察署今（28）日由檢察長陳盈錦主持「屏東地區查緝海底電纜受損或遭受破壞案件跨機關業務協調聯繫會議」，出席單位包括海洋委員會、海巡署、屏東縣政府警察局、保安警察第二總隊、屏東縣調查站、南部航務中心、高雄港務分公司、中華電信公司，共同討論屏東海纜犯罪威脅的應變共識。

海委會表示，屏東是重要的海纜出入海域地區，亟需成立一個專門的海域海纜案件通報聯繫平台，透過此平台串連檢警調機關及行政部門，共同合作打擊破壞海纜的犯罪行為，所以這是全國首創的「海纜安全聯防地區應變平台」，希望屏東成為全國示範區，提供其他縣市學習。

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海委會主委管碧玲強調，海纜是台灣的數位生命線，絕不容許任何勢力以「意外」之名行傷害台灣主權之實。她指出，今年已發生2起海纜重大受損案件，所涉權宜輪均具中資背景，政府不能坐視此類案件成為中國對台灰色襲擾的手段，近期已強化重點海域監控與執法應對機制，並推動將海纜再納入國家關鍵基礎設施保護清單。

海委會指出，屏東地檢署是第一個與地方偵查及行政單位建立聯繫平台的檢察機關，期望透過檢、警、調查、通訊業者及各主管機關合作，確保海巡署查處行動順暢，守護台灣海域安全與通訊韌性，展現捍衛主權的決心。

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