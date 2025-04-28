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    屏東科大路又有死亡車禍 警方：不是學生

    姚姓機車騎士撞上路樹，雖經急救仍傷重不治。（警方提供）

    姚姓機車騎士撞上路樹，雖經急救仍傷重不治。（警方提供）

    2025/04/28 17:22

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東內埔鄉科大路日前才傳出屏科大進修部大學生因切換車道撞上前方碩士生所駕的汽車死亡，結果今天又再傳出死亡車禍，由於該路段接近屏科大，外界疑惑是否又是學生，對此，警方則回應並非學生。

    這起事故發生在4月26日下午2時許，當時1名一位姚姓機車騎士騎行經過科大路三段，不知何故竟撞擊路邊樹木，由於撞擊力道強大，現場機車零件及姚姓騎士所載衣物是散落一地，連機車座椅都直接撞斷，現場一片狼籍。

    警方指出，雖有路人立刻通報，並由救護車後送姚姓機車騎士至屏東榮民總醫院龍泉分院急救，但因姚姓機車騎士傷重，最後仍宣告不治。

    警方表示，雖同為科大路，但上週屏科大學生車禍為「科大路一段」，與這起自撞案的「科大路三段」有不小距離，而撞擊現場周邊無錄影監視設備，因此肇事原因仍待釐清。警方呼籲駕駛人，駕車要保持高度警覺性，千萬不要疲勞駕駛。

    姚姓機車騎士撞上路樹，雖經急救仍傷重不治。（警方提供）

    姚姓機車騎士撞上路樹，雖經急救仍傷重不治。（警方提供）

    姚姓機車騎士撞上路樹，現場一片狼籍。（警方提供）

    姚姓機車騎士撞上路樹，現場一片狼籍。（警方提供）

    姚姓機車騎士撞上路樹，雖經急救仍傷重不治。（警方提供）

    姚姓機車騎士撞上路樹，雖經急救仍傷重不治。（警方提供）

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