老翁外出失聯5天 今被尋獲倒臥樹叢虛弱送醫生命穩定

台中沙鹿區一名73歲老翁失聯5天，終於被尋獲。（取自「沙鹿區南勢里服務網」）

2025/04/28 17:15

〔記者歐素美／台中報導〕台中市沙鹿區73歲林姓老翁，本月23日下午外出即失聯，家屬發現並找尋未果，趕緊向清水警分局明秀所警方報案並通報協尋，沙鹿區南勢里長王愷聞訊也請里民加入連日積極協尋，老翁失蹤5天，今天上午10時30分左右，終於在離住家約100公尺的沙鹿區南陽路附近樹叢被尋獲，老翁倒臥樹叢、身體虛弱，警方立即通知救獲車，並與里長等人共同協助送醫救治，幸生命跡象穩定，目前由家屬照料中。

林姓老翁失聯後，附近居民也持續協助找人，今天上午10時30許，民眾在沙鹿區南陽路附近樹叢聽見微弱的呼叫聲，里長王愷也加入協尋行列，清水警分局明秀所員警林廣及黃國展等人剛好也在附近，眾人共同搜尋。

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結果，警員黃國展深入後方樹叢時，發現老翁倒臥樹叢，身體相當虛弱，因無力坐起，警方立即通知救獲車，並與里長等人共同協助送醫救治，老翁生命跡象穩定，由家屬照料中。

清水警分局明秀所長楊勝傑表示，民眾家中如有易走失年長者或有失智長輩，應多加關心與注意行蹤，平時可在衣服或隨身物品上留下聯絡資料，也可向區公所申請配戴防走失手環，萬一發生走失事件，能讓警方盡速協助他們找到回家的路。

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