為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    老翁外出失聯5天 今被尋獲倒臥樹叢虛弱送醫生命穩定

    台中沙鹿區一名73歲老翁失聯5天，終於被尋獲。（取自「沙鹿區南勢里服務網」）

    台中沙鹿區一名73歲老翁失聯5天，終於被尋獲。（取自「沙鹿區南勢里服務網」）

    2025/04/28 17:15

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市沙鹿區73歲林姓老翁，本月23日下午外出即失聯，家屬發現並找尋未果，趕緊向清水警分局明秀所警方報案並通報協尋，沙鹿區南勢里長王愷聞訊也請里民加入連日積極協尋，老翁失蹤5天，今天上午10時30分左右，終於在離住家約100公尺的沙鹿區南陽路附近樹叢被尋獲，老翁倒臥樹叢、身體虛弱，警方立即通知救獲車，並與里長等人共同協助送醫救治，幸生命跡象穩定，目前由家屬照料中。

    林姓老翁失聯後，附近居民也持續協助找人，今天上午10時30許，民眾在沙鹿區南陽路附近樹叢聽見微弱的呼叫聲，里長王愷也加入協尋行列，清水警分局明秀所員警林廣及黃國展等人剛好也在附近，眾人共同搜尋。

    結果，警員黃國展深入後方樹叢時，發現老翁倒臥樹叢，身體相當虛弱，因無力坐起，警方立即通知救獲車，並與里長等人共同協助送醫救治，老翁生命跡象穩定，由家屬照料中。

    清水警分局明秀所長楊勝傑表示，民眾家中如有易走失年長者或有失智長輩，應多加關心與注意行蹤，平時可在衣服或隨身物品上留下聯絡資料，也可向區公所申請配戴防走失手環，萬一發生走失事件，能讓警方盡速協助他們找到回家的路。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播