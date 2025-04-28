北市國小教師校園墜樓亡 教育局：啟動師生關懷輔導機制

大安分局員警未發現墜樓現場有外力介入。（資料照）

2025/04/28 16:47

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北市某國小驚傳女教師墜樓身亡 多名師生、家長目擊嚇壞

〔記者何玉華、陸運鋒／台北報導〕台北市大安區某國小今（28）早傳出墜樓死亡意外，由於正值上學時間，撞擊聲引起注意，也有送小孩上學的家長目擊全程；經瞭解為該校老師，台北市教育局表示，該師教學及輔導表現正常，工作狀況穩定，目前校方配合檢警單位釐清事發原因，同時啟動師生關懷輔導機制。

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據了解，今天上午近7點半，大安區某國小一名老師從4樓墜落到1樓，撞擊聲引起注意，不少送小孩上學的家長目擊，校方緊急報警並打119通報，警消到場時，傷者已無生命跡象，仍送國泰醫院搶救，約9時宣告不治，墜樓原因仍由警方調查中。

教育局表示，學校第一時間陪同前往醫院並聯繫家屬，教育局也派督學前往醫院協助，後續將全力協助家屬相關事宜。校方表示，該名老師在校教學及輔導表現正常，工作狀況穩定，校方正配合警檢單位釐清發生的原因，同時啟動師生關懷輔導機制，安撫師生家長不安的情緒，後續也會追蹤關懷師生身心情形以穩定校園。

大安警分局調查，女老師在該校擔任班導師多年，平時在校內表現正常，近期也沒有任何異狀，但她在今天早上到學校後，自行步入大樓沒多久就從高處墜落，當場失去呼吸心跳，校方發現後，隨即通報消防局前來救援。

警消趕抵後，隨即實施CPR心肺復甦術，並緊急送往國泰醫院搶救，但仍於上午8時許宣告不治，而家屬接獲警方通知前來製作筆錄時，表示近期看不出有何異狀，不清楚為何如此。

據指出，案發現場經鑑識人員採證，並調閱監視影像及根據現場跡證，並未發現有外力介入，初步研判為輕生，至於詳細原因仍有待進一步釐清。

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