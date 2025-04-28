飄移甩尾畫面曝！台中公車雨中失控蛇行 猛撞牆乘客驚聲尖叫

公車疑天雨路滑失控，瞬間飄移甩尾。（警方提供）

2025/04/28 16:46

〔記者許國楨／台中報導〕今（28）日上午9時16分左右，台中市南區發生一起驚險的公車事故！一輛中鹿客運公車行經台中路與興大路口時，因大雨導致路面濕滑，整輛車如失控野馬，左右劇烈擺動，呈S型蛇行滑動，最終重重撞上路旁圍牆，現場驚叫聲此起彼落，所幸連同司機及3名乘客無人受傷，詳細案發原因，仍待後續釐清。

經查，駕駛李姓男子（46歲）當時沿台中路往南門路方向行駛，疑在通過路口時車輪打滑，導致車身劇烈左右搖晃，李男雖全力控制方向盤，但公車依然如同飄移般穿梭在馬路上，驚險畫面宛如電影場景，最終車頭撞上路旁圍牆才停下，車頭受損，牆面碎裂，現場一片狼籍。

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車上3名乘客一度驚慌失措，所幸並無明顯外傷，隨後自行離開現場，警方趕抵後立即進行調查，初步排除酒駕，李男呼氣酒測值為0，詳細肇因仍待交通事故小組進一步分析，警方也藉此呼籲，雨天行車務必放慢車速，特別是轉彎及路口處，應提高警覺、保持車距，避免因天雨路滑釀成事故，保障自己與他人的安全。

公車最後自撞興大旁圍牆。（警方提供）

警方獲報趕往處理，所幸無人受傷。（警方提供）

現場一片狼籍。（警方提供）

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