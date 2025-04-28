新北雙屍命案！租屋處飄異味房東開門進入 驚見臥病女與日籍前夫雙亡

新北市中和發生一起雙屍命案，日籍男子倉田與前妻林姓女子，被房東發現陳屍在租屋處，警方採集相關跡證後，並未發現打鬥跡象及外力介入 。（記者陸運鋒翻攝）

2025/04/28 16:35

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市中和區今晨發生雙屍命案，日籍男子倉田與前妻林姓女子今天凌晨2時許被房東發現陳屍在租屋處，警方獲報趕抵，採集相關跡證後，並未發現打鬥跡象及外力介入，不排除倉男在林女死後輕生，但詳細原因仍有待進一步釐清。

據了解，56歲倉男與61歲林女原為夫妻關係，但2人離婚分居後，林女疑因罹患重病導致重度殘障，並且在新北中和區景平路公寓租屋，倉男又回到林女身邊照料她，而倉男目前則打零工發傳單。

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中和警分局調查，今天凌晨鄰居聞到異味告知王姓房東，房東前來開門後，驚見倉男在玄關處死亡，林女則躺在床上動也不動，嚇得隨即打110報案，警方趕抵後，查看2人身上已出現屍斑，研判死亡時間已超過5天，隨即封鎖現場調查。

據查，林女的胞弟向警方說，由於已經很久沒有跟姊姊聯絡，不知最近她的近況如何，只知道姐姐在該處租屋。

據悉，現場經鑑識人員採集相關證後，並未發現有外力介入，研判倉男為輕生，而林女躺在床上已經死亡，身上並沒有明顯外傷，現場也沒有留下遺書，至於是林女死後導致倉男壓力過大輕生，或是倉男將林女殺害後輕生，仍有待檢方相驗或解剖後進一步釐清。

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