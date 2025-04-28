賭場藏身民宅 桃園龍潭警暗夜攻堅逮13人

龍潭賭場暗夜被抄了！警攻堅逮13人，查扣賭資10萬元。（龍潭警方提供）

2025/04/28 16:29

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市龍潭警分局執行「雷霆除暴」專案，針對轄內治安熱點、出入複雜場所，及重要路段執行全面加強臨檢與攔檢。日前接獲情資得知，一處大型賭場藏身透天民宅內，經連日跟監蒐證，向法院聲請搜索票，於昨（27）夜待時機成熟一舉攻入，當場逮捕松姓負責人及12名賭客。

警方調查，這個賭場本月初即於該處經營，因原本單純民宅突然出入複雜、賭客進出頻繁，且周圍架設多支監視器。

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經警方多日埋伏、監控與現場蒐證，待時機成熟一舉破獲，當場逮捕松姓負責人及12名賭客，現場查扣抽頭金4000餘元、賭資10萬餘元、賭具4副及監視器主機含鏡頭1組等證物，警詢後依違反刑法賭博罪移送桃園地檢署偵辦，另將賭客依社會秩序維護法進行裁處。

龍潭分局長鄭文銘表示，常有人因沉迷賭博而導致傾家蕩產、家庭失和，賭場的存在讓社會治安帶來嚴重的影響，警方將秉持一貫查緝賭博的決心，打擊犯罪掃蕩不法，亦持續執行雷霆除暴勤務，以杜絕社會治安毒瘤，淨化轄區治安，建構安和樂利的宜居城市。

龍潭賭場暗夜被抄了！警攻堅逮13人，查扣賭資10萬元。（龍潭警方提供）

龍潭賭場暗夜被抄了！警攻堅逮13人，查扣賭資10萬元。（龍潭警方提供）

龍潭賭場暗夜被抄了！警攻堅逮13人，查扣賭資10萬元。（龍潭警方提供）

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