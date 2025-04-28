刑事局推公私協力反詐 今再與上海銀行簽反詐MOU

刑事局副局長邱紹洲（左）與上海銀行總經理郭進一舉行反詐合作意向書簽署儀式。（記者姚岳宏翻攝）

2025/04/28 16:28

〔記者姚岳宏／台北報導〕刑事警察局近期號召民間企業「公私協力」合作反詐，上海銀行特別響應簽署防詐合作備忘錄，未來合作主軸主要是交流165反詐騙諮詢專線資料庫，及識詐教育合作，減少被害人再次被詐騙之風險，今天由刑事局副局長邱紹洲率洗錢犯罪防制及科技防詐相關團隊，與上海銀行總經理郭進一共同舉行簽署儀式。

根據警政署數據，今年2月每日平均受理詐欺384件，財損新台幣2.1億餘元，已較去年8月至12月每日平均受理詐欺610件、財損4.1餘元，分別下降約226件（37%）及2億元（47%），顯示民眾識詐意識逐步提升、公私部門協力推行打詐，已有初步成效。

請繼續往下閱讀...

刑事局指出，當前詐騙案件假投資及假交友投資詐騙仍為大宗，詐騙集團利用網路社交平台的演算法，更能輕易接近潛在被害人，以求職、投資、交友等各類話題取信於民眾，因此刑事局與上海銀行透過簽署MOU提高從業人員的警覺及道德知能，期能即時阻止民眾受詐。

刑事局也號召民眾加入檢舉詐欺車手的行列，只要民眾發現疑似車手後至165打詐儀錶板「百斬行動檢舉車手專區」填輸車手相關線索，並留下聯絡方式，經警察機關拘捕（指拘提或逮捕）車手到案者，每名核發5萬元的豐厚獎金，名額共100名，專案執行至獎金發完為止。

刑事局副局長邱紹洲率洗錢犯罪防制及科技防詐相關團隊，與上海銀行總經理郭進一共同舉行簽署儀式。 （記者姚岳宏翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法