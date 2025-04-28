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    桃警雷霆掃蕩舞廳 失聯移工裝傻「聽不懂中文」仍被識破

    桃園警分局等單位，針對KTV、酒店、移工舞廳，進行威力掃蕩臨檢。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園警分局等單位，針對KTV、酒店、移工舞廳，進行威力掃蕩臨檢。（記者鄭淑婷翻攝）

    2025/04/28 16:28

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園警分局結合市警局刑大、交大及保大等單位執行雷霆除暴專案，26、27日週末針對轄內易生危害滋事場所，包括KTV、酒店、移工舞廳等，進行威力掃蕩臨檢，統計自4月至27日共執行8次臨檢掃蕩勤務，出動676人次警力、臨檢112家場所，查獲毒品12件、通緝40件、詐欺126件、竊盜19件、公危7人及各類刑事案件26件，總計230件。

    其中，大樹所員警在桃園區大林路1間移工餐廳進行臨檢時，有2名越南籍男子所出示居留證已過期，且照片與檔案資料完全不同，面對員警詢問，2人表示聽不懂中文無法回答，員警請越南籍老闆娘代為翻譯，2人堅持證件沒問題，但因證件明顯有異且2人無法說明，員警請2人配合回所查證時，他們當場沉默不語，似乎已知道無法躲避，頻頻舉杯邀請友人飲酒，經查證人2分別為23歲越南籍阮姓男子、28歲潘姓男子，均為逾期居留，全案依規定移請專勤隊收容。

    分局長王智民表示，警方掃蕩違法沒有假期，將持續展現警方打擊犯罪的決心。

    桃園警分局等單位，針對KTV、酒店、移工舞廳，進行威力掃蕩臨檢。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園警分局等單位，針對KTV、酒店、移工舞廳，進行威力掃蕩臨檢。（記者鄭淑婷翻攝）

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