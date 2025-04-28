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    男子毒駕撞倒行人竟再次輾壓 檢依殺人未遂起訴

    嘉義地檢署。（資料照）

    嘉義地檢署。（資料照）

    2025/04/28 16:04

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕33歲林姓男子吸食K他命後，開車從雲林縣斗六市行駛，一路闖紅燈、逆向、撞護欄還開進別人車庫，清晨5點時行經嘉義縣新港鄉，先將陳姓路人撞飛倒地，又踩油門加速輾壓陳男後逃逸，導致陳男多處骨折，幸好送醫撿回一命，嘉義地檢署今天依殺人未遂起訴林男。

    檢警調查，林男去年10月6日凌晨3點多吸毒後，從雲林縣駕車行駛，途中闖紅燈、逆向、左右偏行、擦撞分隔島、電桿、石墩、撞擊平交道護欄，甚至還駛入他人住處車庫，後來在新港鄉新中路追撞陳男，陳男彈飛撞上擋風玻璃滾下倒臥地面，林男竟踩油門再輾過後，開回雲林縣四湖鄉住處躲藏。

    警方追查後，將林男帶回調查，他坦承吸毒、開車及撞倒人，目擊者也證實林男駕車撞倒人後再次輾人，最後才加速離開。

    檢方認為，林男肇事後回家，還請友人接應他躲藏，請人將車輛開去維修，顯然瞭解有撞倒人，也應可預知此行為可能造成被害人死亡；林男吸毒後，不應駕車上路卻仍開車，過程中危險駕駛，造成陳男受傷，又駕車逃離，也未與陳男或家屬達成和解，所生危害、惡性及違反義務程度甚鉅，依殺人未遂等罪嫌提起公訴。

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