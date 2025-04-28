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    男子打拳擊賽一回合遭扣倒身亡 主辦人國家級裁判丁晧峯判無罪

    拳賽主辦人丁晧峯一審獲判無罪。（取自丁晧峯臉書）

    拳賽主辦人丁晧峯一審獲判無罪。（取自丁晧峯臉書）

    2025/04/28 15:21

    〔記者張文川／台北報導〕26歲胡姓男子3年前參加新北市新店拳擊俱樂部舉辦的「大拳頭拳擊友誼賽」，比賽時遭重擊頭部不治；台北地檢署認為俱樂部負責人、同時也是國際一星拳擊教練、A級國家級拳擊教練及裁判的丁晧峯，於安排對戰選手時，未衡量對戰選手的實力與經驗，也未提供合乎選手尺寸的頭套護具及拳套，前年4月依過失致死罪嫌起訴；案經台北地院審理2年，今認定罪嫌不足，宣判丁晧峯無罪。可上訴。

    新店拳擊俱樂部位於新店區復興路巷內，負責人丁晧峯兼任拳館教練，2022年7月30日該拳館舉辦「第11屆全國大拳頭拳擊友誼賽」，胡姓男拳手報名75至80公斤級賽事，與29歲的徐姓男子對戰。

    雙方仍你來我往，胡男體力不支，在第一回合結束前，頭部及下巴接連挨鉤拳重擊，撐到第一回合鐘響，回到場邊休息時突然全身發軟、噁心想吐；裁判判定雙方實力差距懸殊，立即中止比賽，判定徐男獲勝。

    胡男下場後仍頭暈目眩，一度意識模糊差點癱倒在地，他的女友立刻叫救護車，胡男上救護車時已陷入昏迷，送往新店慈濟醫院搶救後，仍因顱內大量出血、大腦位移而腦死不治。

    北檢偵辦後認為，比賽負責人丁男明知國際拳擊總會技術和競賽規則，比賽應配置醫護人員在場，應由醫師依國際拳擊規則附錄之「體檢合格證書」表列事項，評估選手適合參賽後，選手才能參賽，且賽後應由醫護檢查拳擊手狀態，隨時採取必要的救護。

    檢方認為，丁男疏未注意安排醫護在場，僅讓拳擊手過磅並出具「保證個人身體狀況確實良好」的聲明書，即任由拳擊手參賽，且未注意安排實力與經驗相當的對手，也沒提供合乎選手尺寸的頭套及拳套，認定丁男有過失，2023年4月將丁男提起公訴。

    全案經台北地院審理2年，今天認定丁男無應注意而未注意的過失，過失致死的犯罪嫌疑不足，判丁男無罪。檢方可上訴。

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