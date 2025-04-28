為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    彰縣1~3月詐騙財損逾6億元 假投資占3成3最多

    彰化縣1~3月詐騙財損6億2713萬元，仍以假投資占3成3居首。（圖由縣警局提供）

    彰化縣1~3月詐騙財損6億2713萬元，仍以假投資占3成3居首。（圖由縣警局提供）

    2025/04/28 15:30

    〔記者湯世名／彰化報導〕警方打詐不遺餘力，據彰化縣警局統計，今年1~3月仍以假投資相關詐騙共589件（占33.7%，含假交友詐財）最多，假投資相關詐騙財損金額6億2713萬元；偵破詐欺集團42件278人，查扣不法所得5074萬元，攔阻詐騙匯款金額1億271萬餘元，呈現發生件數及財損減少，破獲件數、攔阻金額增加趨勢。

    縣警局分析打詐儀錶板統計資料指出，今年3月份彰化縣轄內詐騙現況，受理件數695件及財損金額2億8033萬元，以每10萬人口數統計，平均受理詐欺案56.51件（全國排列第16），平均財損金額約2279萬元（全國排列第12），受理案件數及財損金額均低於全國22縣市平均值。

    今年1~3月受理件數1795件，較上一季2141件減少346件，財損金額8億4839萬元，較上一季11億5158萬元減少3億319萬元；今年1至3月已偵破詐欺集團42件278人，較去年同期增加18件增加101人，查扣不法所得5074萬元，攔阻詐騙匯款金額1億271萬7704元，呈現發生件數及財損減少，破獲件數、攔阻金額增加趨勢。

    縣警局分析彰化縣第1季詐騙案件，仍以假投資相關詐騙共589件（占33.7%，含假交友詐財）最多，假投資相關詐騙財損金額6億2713萬元；詐騙手法第2名是網路購物詐騙共212件、財損金額985萬元；詐騙手法第3名是假買家騙賣家詐騙共140件，財損金額1363萬元；詐騙手法第4名為假中獎通知詐騙共96件，財損金額741萬元。

    警方發現，近期高發案件中，賣家也成為詐騙集團鎖定的對象，賣家只要聽到「付款失敗」「帳戶凍結」「需金流驗證」等關鍵字，這就有可能是詐騙，應立即撥打165反詐騙專線，同時向所屬社群平台管理員回報，也可至165「打詐儀錶板」網站進行檢舉或報案。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    彰化縣今年1~3月詐騙財損6億2713萬元，仍以假投資占3成3居首。（圖由縣警局提供）

    彰化縣今年1~3月詐騙財損6億2713萬元，仍以假投資占3成3居首。（圖由縣警局提供）

    彰化警方今年1~3月偵破詐欺集團42件278人，成果豐碩。（圖由縣警局提供）

    彰化警方今年1~3月偵破詐欺集團42件278人，成果豐碩。（圖由縣警局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播