彰縣1~3月詐騙財損逾6億元 假投資占3成3最多

彰化縣1~3月詐騙財損6億2713萬元，仍以假投資占3成3居首。（圖由縣警局提供）

2025/04/28 15:30

〔記者湯世名／彰化報導〕警方打詐不遺餘力，據彰化縣警局統計，今年1~3月仍以假投資相關詐騙共589件（占33.7%，含假交友詐財）最多，假投資相關詐騙財損金額6億2713萬元；偵破詐欺集團42件278人，查扣不法所得5074萬元，攔阻詐騙匯款金額1億271萬餘元，呈現發生件數及財損減少，破獲件數、攔阻金額增加趨勢。

縣警局分析打詐儀錶板統計資料指出，今年3月份彰化縣轄內詐騙現況，受理件數695件及財損金額2億8033萬元，以每10萬人口數統計，平均受理詐欺案56.51件（全國排列第16），平均財損金額約2279萬元（全國排列第12），受理案件數及財損金額均低於全國22縣市平均值。

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今年1~3月受理件數1795件，較上一季2141件減少346件，財損金額8億4839萬元，較上一季11億5158萬元減少3億319萬元；今年1至3月已偵破詐欺集團42件278人，較去年同期增加18件增加101人，查扣不法所得5074萬元，攔阻詐騙匯款金額1億271萬7704元，呈現發生件數及財損減少，破獲件數、攔阻金額增加趨勢。

縣警局分析彰化縣第1季詐騙案件，仍以假投資相關詐騙共589件（占33.7%，含假交友詐財）最多，假投資相關詐騙財損金額6億2713萬元；詐騙手法第2名是網路購物詐騙共212件、財損金額985萬元；詐騙手法第3名是假買家騙賣家詐騙共140件，財損金額1363萬元；詐騙手法第4名為假中獎通知詐騙共96件，財損金額741萬元。

警方發現，近期高發案件中，賣家也成為詐騙集團鎖定的對象，賣家只要聽到「付款失敗」「帳戶凍結」「需金流驗證」等關鍵字，這就有可能是詐騙，應立即撥打165反詐騙專線，同時向所屬社群平台管理員回報，也可至165「打詐儀錶板」網站進行檢舉或報案。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

彰化縣今年1~3月詐騙財損6億2713萬元，仍以假投資占3成3居首。（圖由縣警局提供）

彰化警方今年1~3月偵破詐欺集團42件278人，成果豐碩。（圖由縣警局提供）

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