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    首頁　>　社會

    國6「橋聳雲天」國姓交流道 駕駛墜70公尺橋下死亡

    國道6號橋聳雲天國姓交流道東向17.1K，交流道附近路段的路肩停放一部轎車遲未開走，警方到場查看發現車內無人。（圖擷自高速公路資訊網）

    國道6號橋聳雲天國姓交流道東向17.1K，交流道附近路段的路肩停放一部轎車遲未開走，警方到場查看發現車內無人。（圖擷自高速公路資訊網）

    2025/04/28 15:07

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕國道6號「橋聳雲天」國姓交流道，今天再傳駕駛墜橋意外！1部轎車上午被發現停在交流道附近的路肩，國道警察趕至，發現車內沒有人，懷疑駕駛可能墜橋，經通報國姓警消協找尋，後來在停車路段下方尋獲該男子，惟該男已明顯死亡。

    該起墜橋意外發生在上午7時多，國道監視系統發現國道6號東行17K「橋聳雲天」國姓交流道附近，有部轎車停在路肩，車子一直沒有開走，通報國道七隊員警前往查看。

    國道七隊員警到現場後，看到該部轎車還停在交流道路肩，車內沒有人，懷疑該名駕駛墜橋，於是通報國警消人員協助尋找。國姓警消經在停車位置的下方周邊搜尋，找到疑似是轎車駕駛的男子，該男子被找到時已死亡，初步排除有外力介力，警方已調查其身分，通知他的家人，釐清死因和相關疑點。

    國6「橋聳雲天」國姓交流道18日凌晨才發生墜橋身亡意外，而墜橋的地點是在西行17.1K，而今天的墜橋男子則是在國行17K，由於「橋聳雲天」國姓交流高度達70公尺，兩起被找到的墜橋男子都是明顯死亡。

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    國道6號橋聳雲天國姓交流道路段，迴旋造型被選為國道最美八景之一。（資料照）

    國道6號橋聳雲天國姓交流道路段，迴旋造型被選為國道最美八景之一。（資料照）

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