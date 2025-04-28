樂團主唱命喪跨年舞台家屬向蔣萬安怒討公道 北市府回應了

基隆市原住民族生活互助協會理事長拔耐.茹妮老王表示，北市府門口發生重大的工安意外，但市府卻草芥人命，事發至今4個月未見市府拿出應有的態度。（記者劉詠韻攝）

2025/04/28 14:26

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市政府去年12月25日跨年舞台搭建時發生一起工安意外，樂團主唱「救贖方舟」阿利克（Lawai Arik）不幸從15米高處墜落，送醫傷重不治。工傷協會今上午與阿利克哥哥高嘉澤、基隆市原住民族生活互助協會等單位現身北市府正門口抗議，指市府草芥人命，事發4月仍未見拿出應有的責任。市府回應，勞檢處已對雇主依法開罰，並督促承包廠商辦理理賠，另雇主事故責任部分已移送司法機關偵辦。

工傷協會理事長李竣凱強烈譴責身為跨年晚會業主的當事人之一、台北市長蔣萬安，並指原民職災率高，但職安預防效果差，建議市府應常設跨局處的「原民職災預防的小組」，以期解決原民職業安全健康預防、職災照顧、原民職安文化建立等，並先從拉外.阿利克工殤個案建立制度。

請繼續往下閱讀...

基隆市原住民族生活互助協會理事長拔耐.茹妮老王表示，北市府門口發生重大的工安意外，但市府卻草芥人命，事發至今4個月未見市府拿出應有的態度，也未協助死者家屬與業主協調，在職業災害預防的工作上帶頭做最壞示範。

拔耐強調，工安管理與防墜安全設施是高空作業為基本認知，但業主嚴重違規，發包的市政府更未盡監督責任，本可以避免發生的意外卻因為人為疏失而造成憾事，呼籲台北市政府須負起責任，釐清事實真相。

「台北市政府與觀傳局，以及承包商立即出面，說明真相，面對自身錯誤，勿推卸責任。」高嘉澤沉痛發聲，弟弟阿利克是家中最小的孩子、未婚，努力多年才讓音樂夢露出曙光，而阿利克當時毫無完善安全防護設備、監督的情況下進行高空作業，卻因本可避免的意外永遠停滯。

為此，高嘉澤要求市府應成立跨局處小組進行協調，並正視家屬訴求，展現誠意與反省，要求勞動局與原民會應全面檢討原住民勞工的工作安全問題，制定保障原住民工安的專案計劃，同時為為拉外·阿利克設立工殤紀念碑，尊重他的犧牲，提醒社會工安的重要性。

北市府回應，2025台北跨年晚會舞台工安事故，市府除於第一時間啟動關懷機制，後續並積極調查依法究責。觀光傳播局表示，職災檢討報告調查結果，事故原因為雇主未使勞工確實使用背負式安全帶，勞檢處已依職業安全衛生法開罰，後續一直與家屬聯繫，並暫停給付廠商契約價金，以督促承包廠商積極辦理理賠事宜。

觀傳局補充，蔣萬安於事發當時，已指示相關局處啟動關懷機制 ，並要求活動承商聯繫、協處及慰問，觀光傳播局、原住民族事務委員會、社會局並前往慰問家屬，致贈慰問金共15萬元，施工雇主也於27日提供喪葬等緊急支應費用250萬元予家屬。

勞檢處說明，事故原因經查為墜落災害主要係於舞台雷爾架外高處作業時，雇主未確實使勞工使用安全帶所致，並已依職業安全衛生法開罰承商及下包廠商，針對本案雇主事故責任部分，已移送司法機關偵辦。

工傷協會今上午與阿利克哥哥高嘉澤、基隆市原住民族生活互助協會等單位現身北市府正門口抗議，指事發4月仍未見市府拿出應有的責任。（記者劉詠韻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法