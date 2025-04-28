老翁幻想老婆外遇偷生房地產過戶送侄子 子女提告敗訴

罹患幻想等疾症的張父，生前把房子過戶送給侄子，女子提告聲明贈與無效，被台中地院駁回。（記者張瑞楨攝）

2025/04/28 14:03

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市張姓父親生前罹患妄想症，幻想妻子外遇，3名子女不是他親生，子女想害死自己圖謀財產，不但預藏剪刀暴力攻擊妻子兒女，還把名下一棟房子贈與侄子，張父死亡後，子女以張父當時陷於無意識或精神錯亂為由，提起「確認贈與無效」之訴，侄子答辯說，他與張父關係好，不是趁張父生病而騙取房子，法官則認為，張父確實生病，但意識清楚，張父有可能基於親屬情誼，把房地產送給侄子，並非全然是被害妄想，駁回3名子女之訴。

判決書指出，張父於2023年10月死亡，3名子女發現張父名下一棟約124平方公尺的房屋連同土地，所有權已經贈與轉移給張父的侄子，3名子女控告侄子（堂兄弟），向台中地方法院提起「確認贈與無效」之訴，指張父生前罹患思覺失調症，幻想髮妻（母親）外遇，3名子女都不是他親生，要把自己的房地產過戶給兄弟與朋友，兄弟與朋友都知道張父生病而拒絕，卻有張父的侄子，趁機於2020年7月與張父辦理贈與移轉，房子登記到侄子名下。

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子女主張，張父當時已陷於無意識或精神錯亂，欠缺正常判斷等精神能力，依民法規定，這項贈與無效，聲明移轉登記應塗銷。

侄子答辯說，張父當時精神狀況未達無意識或錯亂程度，縱使罹患思覺失調症，仍能正常生活，張父把房地產贈與他，是因為張父與他的父親（張父的兄弟），早年家產分配不均，張父基於補償心理而贈與，另外，他與張父關係良好，平日都是他載張父打疫苗、回診，還常給張父生活費，並無利用張父生病機會騙取移轉不動產，聲明3名子女之訴駁回。

台中地院認為，2020年3月的病歷顯示，張父罹患妄想症、其他思覺失調症，但意識清楚，法官認為，張父確實生病，但不等於精神錯亂，無從推認張父同年7月贈與房地產給侄子，當時是陷於無意識或精神錯亂狀態。

另外，法官強調，病歷也記載張父對子女有被害妄想症，認為子女會害死自己謀財，身上預藏剪刀，作勢暴力攻擊子女，子女對張父的關心，張父都誤認是要謀害自己，病歷雖顯示張父認知功能明顯減損，但與「已達喪失自由決定意思」的程度，還是有區別，也就是張父是因妄想，決定把房地產送給侄子，但這僅是處分房地產的「動機錯誤」，況且張父與子女有相處問題，張父平時與侄子又有互動往來，有可能是基於親屬情誼，把不動產贈與侄子，並非全然出於被害妄想所致，據此駁回3名子女之訴，可上訴。

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