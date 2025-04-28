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    超市男「????????」約炮國中女 「符號」語意不具體仍判1年2月

    男子與國中女生發生性關係，被判1年2月徒刑。（資料照）

    男子與國中女生發生性關係，被判1年2月徒刑。（資料照）

    2025/04/28 13:36

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕在超市工作的蘇男，對前來打工的一名國中生A女有好感，兩人發生多次性關係，但雙方交往1年後蘇男劈腿，跟B女交往；A女要求蘇男簽「拒絕與B女交往協議書」，蘇男簽字後仍持續與B女往來，A女一氣之下，到法院提告對未成年女子性交罪，而A女雖沒有雙方性愛或親密照片，只有雙方對話的「符號」，語意雖不具體，但法官仍認為雙方發生性關係，因此判處蘇男1年2月徒刑。

    蘇男矢口否認雙方發生性關係，且指控對方因感情失利、索賠失敗才狹怨報復。但A女把雙方的鹹溼對話的LINE截圖當作證據，判決書指出，蘇男用「????????」、「????????????（噴水）」代表想作愛、約炮之意，A女回「慾火焚身」，蘇男回答「我幫妳降火，請妳吃大雞雞」、「感覺你會被我一點慢慢的吃掉」。又有一次雙方性交結束後，A女傳訊「我剛剛下樓我腳和手都在抖」、「現在手也在抖」，被告回「我剛剛好像有看到」、「抱歉吶」、「麻麻的感覺」。又有一次，A女傳訊要被告買驗孕「不然我真的很緊張……」，不久被告回說「你看又沒中、幹嘛擔心、要不要再一次」。

    被告辯稱，這些都是A女瞎掰，只因為雙方分手，談判失利，「我沒有跟A女發生性關係」。

    法官認為，依A女上開證述內容，雖有部分指訴內容模糊不清，然其對於與被告交往經過，及被告與其發生性交行為5次經過，A女指訴的時間、地點、兩人互動情形、被告行為舉止及發生過程內容明確，若非親身經歷且記憶深刻之事，難以做如此具體的陳述。

    而A女與被告是同事，被告自然知道對方未滿16歲，其次兩人因第三者介入而簽有該協議書，被告承認係因與A女有感情糾紛才簽署，可見A女的指證是有根據，因此判決蘇男1年2月徒刑。

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