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    藥頭交易躲避警察追緝 找計程車司機當「毒品轉運手」

    警方去年10月在陳姓毒販車上查扣8百多包毒咖啡包。（記者王冠仁翻攝）

    警方去年10月在陳姓毒販車上查扣8百多包毒咖啡包。（記者王冠仁翻攝）

    2025/04/28 13:05

    〔記者王冠仁／台北報導〕33歲陳姓毒販專門透過通訊軟體販售毒咖啡包與「喪屍菸彈」依託咪酯，而他的毒品上游來源是31歲劉姓藥頭；他們兩人交易時，由於毒品數量不少，為了降低風險，他們找來35歲陳姓計程車司機擔任「毒品轉運手」，陳每次幫忙運毒可以獲取5百元酬勞。警方先是在路檢時逮到陳姓毒販，經溯源追查，再將陳姓司機與劉姓藥頭一網打盡。

    台北市刑警大隊今天宣布偵破這起「毒品轉運手」案件，原來北市警保大警方在去年10月，於內湖區執行路檢勤務時，發現陳姓藥頭駕車形跡可疑，將其攔下，沒想到一攔，赫然發現他車內居然有800多包毒咖啡包，他當場被警方逮捕並依毒品罪嫌送辦。

    此案後續由北市刑大偵一隊溯源追查，警方追查，原來陳姓毒販的毒品來源是劉姓藥頭，兩人交易時為了避免被抓，都是透過陳姓計程車司機幫忙運毒。不過，陳姓毒販取得毒品後，卻自己開車載著毒品外出，當天才會被保大警方攔獲。

    案經警方布線追查，警方近日依序將劉姓藥頭與陳姓司機查緝到案。據悉，陳聲稱自己知道是幫忙運毒，還說因為經濟壓力大只好鋌而走險；劉雖然不承認賣毒給陳姓毒販，但警方已掌握相關事證，最後將他們分別依販賣、運輸毒品罪嫌送辦。

    警方呼籲，毒品危害防制條例規定之運輸毒品，是指將毒品從甲地轉運輸到乙地即成立運輸，不以國外輸入國內或國內輸出國外者為限，民眾切勿以身試法，而犯下重罪。

    警方去年10月在陳姓毒販車上查扣8百多包毒咖啡包。（記者王冠仁翻攝）

    警方去年10月在陳姓毒販車上查扣8百多包毒咖啡包。（記者王冠仁翻攝）

    警方近期再逮劉姓藥頭。（記者王冠仁翻攝）

    警方近期再逮劉姓藥頭。（記者王冠仁翻攝）

    警方近期再逮劉姓藥頭（右）。（記者王冠仁翻攝）

    警方近期再逮劉姓藥頭（右）。（記者王冠仁翻攝）

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