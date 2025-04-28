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    台中女如廁驚見手機探入嚇尖叫！賣場偷拍狼被逮辯「誤闖女廁」

    蔡男面對警方詢問，辯稱「走錯了才誤闖女廁」。（警方提供）

    蔡男面對警方詢問，辯稱「走錯了才誤闖女廁」。（警方提供）

    2025/04/28 12:57

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區某量販賣場27日傍晚發生偷拍事件！一名女顧客在如廁時，驚覺有手機鏡頭從上方隔板縫隙伸入，嚇得驚聲尖叫，警方迅速到場，當場逮捕涉案的蔡姓男子並查扣手機，他雖辯稱是「走錯了才誤闖女廁」，但全案詢後仍依妨害性隱私等罪嫌送辦。

    台中市第六分局今天說明案情指出，昨（27）日傍晚5時30分許，接獲民眾報案指出，位於青海路上的一間大型量販賣場內女廁疑有偷拍事件，西屯派出所員警獲報後立即趕往現場，在地下一樓美食街的女廁當場查獲39歲蔡男，並扣得其偷拍用手機。

    經查，蔡男平時打零工為生，近期疑因經濟壓力大而萌生不當行為，昨日獨自一人進入賣場，並趁著四下無人時潛入女廁利用隔間層板上的縫隙，將手機鏡頭悄悄伸向隔壁廁格偷拍，正當蔡男準備收手離開時，一名如廁中的女顧客赫然發現鏡頭探入，當場嚇得驚聲尖叫，也引來其他女顧客厲聲質問喝斥，並立刻撥打110報警。

    面對警方盤問，蔡男辯稱是「誤闖女廁」，但警方詢後認定其供詞避重就輕，隨即依妨害性隱私、妨害秘密及製作不實性影像等罪嫌，將蔡男移送台中地檢署偵辦，警方也同步擴大檢視蔡男手機內存資料，以釐清是否涉及更多偷拍案件，並朝是否為偷拍犯罪集團方向調查。

    第六分局強調，對於妨害性隱私、不法偷拍等行為，警方絕不寬貸，將持續強化公共空間巡查，守護市民隱私安全，民眾若發現可疑人士於公共場所行為異常，應即時撥打110報案，共同防制犯罪發生。

    此外，隨著智慧型手機與網路媒體普及，民眾也應提高警覺，避免成為隱私犯罪的受害者，警方將持續推動性別平權及隱私保護觀念，打造更安心的社會環境。

    警方將蔡男帶回偵辦。（警方提供）

    警方將蔡男帶回偵辦。（警方提供）

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