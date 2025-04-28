剎車失靈？砂石車下國3竹南交流道 撞上中央分隔島

砂石車撞上中央分隔島。（圖由警方提供）

2025/04/28 12:35

〔記者彭健禮／苗栗報導〕23歲鄭姓男子駕駛砂石車於今（28）日上午10點許，下國道3號竹南交流道後，疑因剎車失靈，衝撞平面道路台一己線的中央分隔島，車體卡在分隔島上動彈不得，未造成人員傷亡。警方獲報到場，鄭男沒有酒駕，事故原因有待進一步調查。

竹南警分局中港海口派出所於今天上午10點許接獲報案，指國道3號南下匝道出口處的平面道路發生一輛砂石車衝撞分隔島交通事故。

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經警方到場初步調查，該輛砂石車由鄭男駕駛，自桃園出發欲前往苗栗縣通霄鎮，於國道3號竹南下交流道時欲由台一己線銜接西濱快速道路，疑似剎車失靈致失控自撞中央分隔島，所幸未造成人員傷亡。

由於砂石車體橫卡在中央分隔島上動彈不得，車體佔據台一己線東西向內側車道通行，警方隨即設置警示標誌並引導車流。

經警方當場對鄭男實施酒測，鄭男無酒駕情形，詳細肇事原因將由警方後續調查釐清。警方呼籲，駕駛人行車前應落實車輛安全檢查，特別是煞車系統之功能確認，以確保行車安全，共同維護道路交通順暢與用路人生命財產安全。

砂石車卡在中央分隔島上動彈不得。（圖由警方提供）

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