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    台中向上路長下坡曳引車連撞21車 盧秀燕：駕駛承認煞車壞掉

    台中市長盧秀燕（右）說，車禍路段（向上路七段）路又大又下坡，改善措施還要再加強。（記者黃旭磊攝）

    台中市長盧秀燕（右）說，車禍路段（向上路七段）路又大又下坡，改善措施還要再加強。（記者黃旭磊攝）

    2025/04/28 12:24

    〔記者黃旭磊／台中報導〕沙鹿區向上路七段2號前，於27日發生曳引車疑似煞車失靈，連撞停等紅燈的21輛汽機車事故，台中市長盧秀燕上午為大肚區文中二地下停車場新建動土，盧秀燕在會場表示，事件貨車駕駛第一時間承認煞車器壞掉了，因為開的是貨車連結車，煞車器壞掉當然造成嚴重車禍，道地「路又大又下坡，改善措施還要再加強」。

    轄區國民黨立委顏寬恒被「中二解顏」罷團質疑，「向上路長下坡嚴重車禍，顏寬恒人呢？」對此，顏陪同盧秀燕出席動土儀式，面對記者提問「車禍要講一下嗎」，顏寬恒雙手合十、點頭不回答。

    這起重大車禍起因為肇事曳引車疑似煞車失靈，27日上午10時許追撞11台機車及10台自小客車，造成9名民眾受傷（4男、5女）送醫。由於地處長下坡路段，目擊者稱「像被轟炸般」，豐田汽車車頭被削掉、車身全毀。

    盧秀燕表示，肇事貨車駕駛第一時間承認煞車器壞掉了，因為開的是貨車連結車，煞車器壞掉當然造成嚴重車禍，駕駛有承認詳情仍待警方調查。

    盧秀燕說，事故造成10名民眾受傷，今天早上9點追蹤有6位出院還有4位住院，第一時間請沙鹿區長張世祺趕往慰問繼續照料，而車禍路段本來就是單獨的分離道，多年以來是重要密集道路，路又大又下坡，改善措施還要再加強。

    盧秀燕強調，大型車輛怎麼樣去注意車輛有保養好嗎、煞車有壞掉嗎，要注意一下設施檢討，並看怎樣提醒民眾行駛路段小心。

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