極致凌虐！600萬泰達幣糾紛 竹聯幫狂徒逼4男口、肛交拍裸照

警方攻堅破門逮人。（警方提供）

2025/04/28 12:17

〔記者許國楨／台中報導〕竹聯幫背景彭姓男子等人去年底因600萬元泰達幣交易糾紛，強押4名被害男子控制行動，暴力、凌虐更逼迫互相口交、肛交並拍攝裸照要脅，還強盜對方市值約50萬元1.5萬顆泰達幣及現金，手段令人髮指，刑事局中部打擊犯罪中心近期間陸續收網，逮捕彭男等15人，其中7人羈押，全案持續擴大清查中。

刑事局中打第二隊長陳昭谷今天說明案情指出，該隊去年12月間獲報，有4名男子因600萬元的泰達幣交易糾紛，遭10多名歹徒押走控制行動後毆打、凌虐，甚至逼迫被害人彼此性交及拍攝性影像要脅，還洗劫被害人市價約50萬元的1.5萬顆泰達幣、現金，立即與台中市第五分局組成專案小組，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

請繼續往下閱讀...

歷經數月蒐證，專案小組於今年3月5日至6日間收網，兵分多路在澎湖、台中北屯區及豐原區同步拘提主嫌彭姓男子（23歲）、練姓男子（28歲）等涉案15人到案，其中5人未成年，至於彭、練二人具竹聯幫仁堂背景，同時查扣現金10萬餘元、手機、折疊刀、西瓜刀、球棒、K他命毒品等贓證物。

經查，彭男當時因急需收購泰達幣，與4名男子談妥交易20萬顆（折合新台幣約600萬元），但過程中彭男聲稱已付款卻沒收到泰達幣，雙方因而談不攏衍生糾紛，進而衍生上述慘無人道的極致凌虐、羞辱手段，警方獲報救出遭囚禁在摩鐵的4名被害人，立案追查。

檢警偵訊後，依組織犯罪防制條例、加重強制性交、強盜、妨害自由、傷害、妨害性隱私及不實性影像等多項重罪，聲押涉案彭、練等7名犯嫌並獲法院裁准，另因涉及詐欺、洗錢等案，被發布9案通緝的彭男，其中涉及偽造有價證券案判刑14年確定，直接發監執行。

刑事局表示，警方對暴力行為零容忍，將持續掃蕩幫派勢力，嚴防黑幫藉由虛擬貨幣等新興產業進行犯罪活動，呼籲民眾如有發現可疑情事，踴躍撥打110檢舉，共同守護社會治安，目前全案仍擴大追查是否有其他被害人及犯嫌，釐清更多犯罪事證。

警方逮捕彭男等15人，其中7人羈押。（警方提供）

警方查扣球棒等涉案贓證物。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法