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    保險業務想用母親保單借款投資虛擬貨幣 銀行識破報警逮假幣商

    警方逮捕26歲方姓假幣商，並查扣現金30萬元、點鈔機及多張假收據等贓證物。（記者陸運鋒翻攝）

    警方逮捕26歲方姓假幣商，並查扣現金30萬元、點鈔機及多張假收據等贓證物。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/04/28 12:19

    〔記者陸運鋒／台北報導〕從事保險業務員的林姓男子落入投資虛擬貨幣陷阱，先投入1百多萬元資金後，想再使用母親保單借款時，被銀行察覺有異報案，警方到場了解後，才發現林男遭人詐騙，於是將計就計約出對方交易，趁隙逮捕方姓假幣商，警方今公布影像並說明。

    文山警一分局調查，28歲林男為保險業務員，專責北市文山區的業務，他4月初時在臉書上看見投資廣告，點擊後加入名為「古老師投資群組」，之後有許多不明帳號稱近期投泰達幣「賺爆」，接著又有不明帳號加入他的line後，宣稱可代操賺價差，令林男相當心動，隨即下載虛擬貨幣錢包。

    據查，林男先投入120萬元存款後，對方再度洗腦稱短短10幾天，已賺了超過10%獲利，於是林男在4月下旬又跑到文山區木柵路三段某銀行，向行員告知想要使用母親的壽險保單借款110萬元，銀行察覺有異後報案。

    據悉，警方到場了解始末後，發現林男落入投資詐騙陷阱，隨後與林男配合設下圈套，將對方誘至速食店外交易，埋伏警力趁2人交易後，逮捕26歲方姓假幣商，並查扣現金30萬元、點鈔機及多張假收據等贓證物。

    警詢時，方嫌坦承冒充假幣商，且由公司指派前來取款，警詢後依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦，並擴大追查其他共犯及金流流向。

    警方呼籲，詐騙集團常假借「高報酬、零風險」等話術誘騙民眾投入資金，再透過虛擬貨幣轉帳或面交方式規避追查，民眾如接獲不明投資邀約，務必提高警覺，切勿輕信。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    林姓保險員落入虛擬貨幣投資陷阱，甚至還想用母親的保單借款，銀行察覺有異報案，警方逮捕方姓假幣商。（記者陸運鋒翻攝）

    林姓保險員落入虛擬貨幣投資陷阱，甚至還想用母親的保單借款，銀行察覺有異報案，警方逮捕方姓假幣商。（記者陸運鋒翻攝）

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