紡織大廠賣衣服驚傳2千人受騙 伸仁紡織老董上火線：是詐騙！

臉書粉絲團有人打出「伸仁紡織服務廠」名號低價販賣名牌服飾，連日來有大批民眾上網訂購遭詐，伸仁紡織老董白璨榮今天親上火線指「這是詐騙」。（圖由民眾提供）

2025/04/28 12:22

〔記者湯世名／彰化報導〕臉書粉絲團有人打出「伸仁紡織服務廠」名號低價販賣名牌服飾，連日來有大批民眾上網訂購，彰化縣伸仁紡織老董白璨榮今天（28日）親上火線呼籲「這是詐騙」，他強調詐騙集團利用他們公司名號進行詐騙，傳聞已有2千人下單受騙，他已向和美警分局報案，呼籲大家不要被騙。

有人在臉書粉絲團指出，因高額税率無法出境，導致訂單取消，現在倉庫積壓大量品牌服飾，只能開通網路售賣，挽回損失，出清處理。還有文章指出，「伸仁紡織」撐不住對等關稅重擊，將裁員3分之2因無法出境，無奈出清男士POLO衫。

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彰化縣議員賴清美看到該篇廣告，今天打電話向伸仁紡織董事長白璨榮訂多約200件POLO衫，自用及想要送給弱勢邊緣人，不料白董指稱「這是詐騙網站！」有人利用他們公司名號進行詐騙，已經有不少人被詐騙，讓賴清美嚇出一身冷汗，直呼連這個也騙，詐騙集團真是太過分了。

白璨榮指出，有人用他與公司的圖片、影片在網路詐騙賣服飾，欺騙消費者，已經有不少人受騙，他緊急呼籲大家不要相信這些詐騙行為，萬一不幸被騙也趕緊報案；另外還有人用他的名義募款，大家也不要上當。

和美警分局指出，有關伸仁紡織商標在臉書遭冒用，並販售非伸仁紡織製造商品，經尋求警方協助，已依相關規定先行陳報刑事局予以下架該臉書販售商品相關資訊，避免民眾受害，造成財物損失；警方持續了解追查中。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

有人打出「伸仁紡織服務廠」名號低價販賣名牌服飾，連日來有大批民眾上網訂購，卻驚傳遭到詐騙，彰化縣議員賴清美也差點下單被騙。（圖由賴清美提供）

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