載上千噸廢棄物到宜蘭偷倒 檢起訴20名環保蟑螂集團成員

環保蟑螂集團載運上千噸廢棄物到宜蘭偷倒，宜蘭地檢署今天起訴20名被告。（宜縣環保局提供）

2025/04/28 11:46

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣內多地被偷倒上千噸廢棄物，查出是環保蟑螂集團所為，宜蘭地檢署今天（28日）偵結起訴20人，洪姓、王姓主嫌分別具體求處有期徒刑2年10月及2年8月，聲請法院沒收扣押作案用的14輛貨車，沒收2000萬元犯罪不法所得。

宜蘭縣員山鄉、冬山鄉、宜蘭市、礁溪鄉等地遭人棄置廢棄物，宜蘭地檢署偕同縣府環保局溯源，查出來自新北市，濫倒量達上千噸，屬於集團式犯案。檢方去年12月、今年2共發動2波搜索，洪姓與王姓主嫌因違反廢棄物清理法被收押。

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宜蘭地檢署指出，檢察官葉怡材指揮警方、宜縣及新北環保局等檢警環聯繫平台成員，查獲洪姓、王姓為首的環保蟑螂集團共20人，長期違法將營建、裝潢工程廢棄物，棄置在宜蘭縣境多筆土地，涉犯廢棄物清理法第46條第3款之非法提供土地堆置廢棄物、同條第4款之非法清理廢棄物等罪嫌，全案偵查終結，提起公訴。

檢察官並聲請法院沒收扣押載運廢棄物的大小貨車14輛，沒收不法犯罪所得2000萬元。扣押貨車已有5輛在本月22日偵查中變價拍賣，拍定價金257萬元。

檢方調查，2022年到2024年，洪姓主嫌等20人承攬清理營運場所營建及裝潢工程廢棄物後，承租新北市板橋、蘆洲、新店閒置土地或廠房，作為非法貯存廢棄物場所，之後將廢木材、廢木板、袋裝木屑、廢鐵片、廢冷氣水塔外殼、廢塑膠、太空包、廢棄磚瓦石塊、廢泡棉、廢木櫃、廢玻璃、廢塑膠地板，載運到宜縣非法棄置，共計上百車次，獲利約2000萬元。

檢察官審酌洪姓、王姓主嫌為牟求龐大利益，在全台各地承攬廢棄物清除業務，長期將廢棄物載至宜蘭傾倒、堆置，嚴重污染環境，犯行損害極大，對洪具體求處2年10月、王2年8月，以彰法治。

宜縣多筆土地被棄置廢棄物，檢方溯源查出來自新北市，圖為員山鄉的棄置點。（宜縣環保局提供）

檢察官聲請法院沒收扣押作案用貨車。（宜縣環保局提供）

檢方查出環保蟑螂集團載到宜縣偷倒的廢棄物，共計上百車次，犯罪所得2000萬元。（宜縣環保局提供）

鷗翼車也被環保蟑螂集團當成廢棄物運輸工具。（宜縣環保局提供）

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